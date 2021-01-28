Изначально релиз игры был запланирован на 19 марта 2021 года.

Компания Sony отложила выход шутера Returnal на PlayStation 5 до 30 апреля. Официальная причина – разработчикам из студии Housemarque нужно еще немного времени для "полировки" игры.

Об этом Sony Interactive Entertainment сообщила на официальной странице PlayStation в Твиттере.

Изначально релиз Returnal был запланирован на 19 марта. Разработчики выпускали ролики, где подробно рассказывали об особенностях игры. Об этом можно прочитать в нашем материале.

Трейлер Returnal

Подробней про Returnal

Returnal – это шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы жанров roguelike и bullet hell. По сюжету главная героиня Селена попадает на планету Атропос. Здесь она застрянет во временной петле и будет вынуждена выживать, сражаясь с различными врагами.

После каждой гибели Селена будет возвращаться в начало временной петли – за несколько мгновений до аварийной посадки на планете. Пр и этом игрок будет терять большую часть полученных способностей и предметов.

В Returnal будет 10 видов базового оружия и более 90 видов модификаций для них.

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Автор: Сергей Коршунов