Новая презентация игр PlayStation пройдет 6 августа

На State of Play расскажут о новых играх для PS4 и шлемов PS VR.

На этой неделе, 6 августа, компания сони проведет очередную трансляцию State of Play, на которой расскажет про новые игры от сторонних разработчиков для PS4 и шлемов PS VR.

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Об этом ведущий продюсер SIE Content Communications, Сид Шуман, сообщил в официальном блоге PlayStation.

Во время трансляции разработчики также поделятся новыми подробностями об играх для PlayStation 5, которые были представлены на июньской презентации.

«Готовьтесь увидеть новые кадры геймплея и узнать новости о других замечательных играх. Нам очень интересно, что вы думаете», – отметил Сид Шуман.

Продолжительность выпуска составит более 40 минут.

Кроме того, Шуман подчеркнул, что на State of Play не будет новых анонсов от PlayStation Studios. «Мы не планируем делиться подробностями про новую консоль, детали предзаказов, а также оглашать новые даты выхода. В четверг мы расскажем о предстоящих играх, которые расширят экосистему PlayStation», – добавил ведущий продюсер SIE Content Communications.

Трансляция State of Play начнется в четверг в 23:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на официальных каналах PlayStation на Twitch и YouTube.

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