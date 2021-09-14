Также с патчем появится поддержка 3D-звука для встроенных динамиков телевизора.

Sony объявила о релизе крупного системного обновления для PlayStation 5, которое добавит ряд новых возможностей и разрешит пользователям использовать дополнительные SSD-накопителя для расширения памяти.

Релиз соответствующего патча состоится завтра, 15 сентября, сообщили в компании.

Что добавят в сентябрьском системном обновлении на PS5

Разблокируют слот M.2 для дополнительного SSD-накопителя. В Sony предупредили, что SSD должен соответствовать минимальным требованиям к производительности и размеру;

Добавят поддержку 3D-звука для встроенных динамиков телевизора – ранее эта функция работала только в наушниках. Настраивать акустику в своей комнате можно будет с помощью встроенного динамика и микрофона в геймпаде DualSense;

Пользователи фирменной гарнитуры Pulse 3D получат доступ к эквалайзеру, чтобы настраивать звуковой профиль в соответствии со своими предпочтениями;

Кнопки в центре управления можно будет настраивать – убрать ненужные или передвинуть часто используемые в удобное место;

В меню консоли и в библиотеки версии игр для PS4 и PS5 будут показываться отдельно;

Добавят возможность удалить всю Тусовку, не удаляя каждого игрока в ней по отдельности;

Появится более удобный трекер для трофеев;

Теперь функция удаленной игры, Remote Play, на устройствах iOS и Android будет работать не только по WiFi, но и по мобильному интернету.

Кроме того, в следующий четверг, 23 сентября, мобильное приложение PS App также получит обновление. Патч добавит возможность смотреть игровые трансляции своих друзей прямо в приложении на смартфоне. В компании предупредили, что обновление PS App на Android-устройствах будет реализовано в несколько этапов. То есть 23 сентября оно будет доступно не во всех странах сразу, а с разнице в одну неделю.

Автор: Сергей Коршунов