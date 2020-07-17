Новые подробности о геймпаде PlayStation 5 (видео)

В DualSense будет такая же сенсорная панель, как и в контроллере PS4.

Сегодня, 17 июля, организатор The Game Awards, Джефф Кили, показал геймпад PlayStation 5, который получил название DualSense.

На своей странице в Twitter Кили поделился впечатлениями и рассказал новые подробности о геймпаде PS5.

You've heard of ASMR, but now it's time for some PSMR.... pic.twitter.com/og8xAIrftd — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 17, 2020

Джефф Кили сравнил DualSense с предыдущим контроллером Sony – DualShock 4. Оказалось, что DualSense больше по размерам, чем DualShock 4. Однако с геймпадом от PS4 у него больше общего, чем ранее казалось пользователям. В DualSense будет такая же сенсорная панель, как и в DualShock 4. Она располагается на том же месте. Но из-за специфической расцветки нового контроллера, игроки ее не заметили ранее.

Так же, как и в DualShock 4 в DualSense будет встроенный динамик. Однако он получил более широкий диапазон и работает синхронно с вибрацией. Кроме того, в DualSense будет встроен еще и микрофон. Он будет служить не только для общения в онлайне, но и как отдельная игровая механика. К примеру, в него можно будет подуть.

Джефф Кили демонстрировал возможности DualSense на примере Astro's Playroom. Он отметил, что это не демоверсия, а полноценная игра, в которой есть много отсылок к истории PlayStation. Astro's Playroom будет бесплатной и ее предустановят на все консоли PlayStation 5. Это сделано, чтобы игроки могли оценить все возможности нового геймпада.

Также Кили отметил динамическое сопротивление для улучшенной тактильной отдачи в кнопках L2 и R2. Оно позволяло почувствовать пальцами различные поверхности.

Демонстрация DualSense

Напомним, геймпад от PS5 был впервые представлен в апреле. Тогда Sony опубликовала рендер нового контроллера, который получил название DualSense. В июне на презентации Future of Gaming геймпад был показан вместе с дизайном PlayStation 5. Однако «живые» фото и видео с новым контроллером Sony с помощью Джеффа Кили продемонстрировала только сегодня.

Что известно о DualSense

По форме DualSense похож на DualShock 4, однако имеет несколько отличий. Корпус выполнен в белом цвете с черными вставками. На передней панели геймпада появилась кнопка Create. Как отметили в Sony, она заменит кнопку Share и будет отвечать за «инновационный способ создания игрового контента». О самом способе компания расскажет позже. Кнопка Options осталась на прежнем месте. А вот с тыльной стороны геймпада пропала световая панель. В DualSense будет использоваться улучшенная система вибрации, а кнопки L2 и R2 получат динамическое сопротивление для улучшенной тактильной отдачи.

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