В сети шутят, что дополнение заставило тысячи инженеров взять отгул на работе.

Недавно вышедшее дополнение Space Age для популярной игры Factorio вызвало огромный всплеск интереса среди игроков, установив новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей.

Factorio всегда была известна своим захватывающим игровым процессом, основанным на автоматизации и прогрессе. Игроки начинают с простых конвейерных лент, постепенно развивая сложные производственные цепочки. С выходом дополнения Space Age возможности игры значительно расширились. Теперь пользователи могут продолжить своё путешествие после запуска ракеты в космос, исследуя новые планеты и биомы, строя межпланетные корабли и управляя целым флотом.

С момента выхода дополнения количество одновременно играющих в Steam превысило отметку в 91 тысячу игроков, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд в 34 тысячи игроков, установленный при релизе версии 1.0 в 2020 году. Такой рост объясняется не только добавлением нового контента, но и высокими оценками от сообщества: дополнение получило "крайне положительные" отзывы, с 98% положительных оценок в Steam.

Видео дня

Дополнение Space Age более чем вдвое увеличивает объём оригинальной игры. Игрокам предстоит исследовать новые миры, добывать редкие ресурсы и защищать свои базы от падающих астероидов. Появилась возможность строить и управлять межпланетными платформами, перевозить грузы между планетами и осваивать новые технологии.

Интересно, что успех дополнения Space Age повлиял и на другие игры в жанре. Например, Satisfactory, достигшая ранее пика в 186 тысяч игроков, заметила снижение активности после выхода обновления для Factorio. Возможно, часть игроков перешла в Factorio, чтобы оценить новый контент. Напомним, что Satisfactory номинировали на игру года на Golden Joystick Award 2024.

Выход дополнения Space Age ознаменовал новый этап в развитии Factorio, привнеся в игру свежие идеи и возможности. С ростом интереса со стороны сообщества и рекордными показателями по количеству игроков, Factorio продолжает укреплять своё положение как одного из лидеров в жанре симуляторов автоматизации и строительства.

Ранее масштабный мод для Fallout - Fallout: London преодолел отметку в миллион скачиваний. Разработчики поблагодарили фанатов и пообещали и дальше развивать модификацию.

Вас также могут заинтересовать новости: