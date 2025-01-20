Релиз оригинальной RE: 6 произошёл в 2012 году.

Одна из самых неоднозначных игр серии Resident Evil 6 получила возрастной рейтинг для своей будущей версии на консолях Xbox текущего поколения. Сейчас проект доступен на прошлых платформах и Nintendo Switch, но о его полноценном выходе на современных системах Capcom пока официально не заявляла.

На официальном портале ESRB, организации, занимающейся определением возрастных ограничений в Северной Америке, появилось упоминание Resident Evil 6 в списке игр для Xbox Series, что породило новые слухи о скором релизе обновлённой версии. Учитывая, что ранее игра выходила на Xbox 360, PS3, а затем была перенесена на Xbox One, PS4 и позже на Switch, вполне логично ожидать ещё один переизданный вариант.

Издание VGC предполагает, что Capcom планирует добавить графических улучшений и, возможно, другие технические новшества, чтобы задействовать возможности последних консолей. При этом отмечася, что если ESRB уже оценил сборку для Xbox, то, скорее всего, речь идёт о ремастере, а не о полной переработке, в духе Resident Evil 2, 3 и 4.

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Пока остаётся неизвестным, ожидаются ли такие же перемены для Resident Evil 5, которая тоже присутствовала на прошлых платформах и Switch. Кроме того, в базе ESRB пока нет сведений о версии для PlayStation 5, что может означать, что эксперты ещё не вынесли итоговый вердикт по сборке игры на консоли от Sony

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