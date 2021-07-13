Обитель скуки и повторов. Обзор анимационного сериала Resident Evil от Netflix

Resident Evil: Infinite Darkness — очередная попытка адаптировать знаменитую игровую серию хорроров "Обитель зла". На этот раз — в формате аниме от Netflix и под надзором Capcom. Предыдущие экранизации франшизы были не самыми удачными, а как получилось на этот раз — узнаете в нашем обзоре.

Resident Evil - знаменитая игровая серия ужастиков, которой не особо везет с адаптациями. Почти все они находятся между «сойдет» и «полнейший кошмар». Самое знаменитое воплощение франшизы Capcom на больших и малых экранах - фильмы Пола У. С. Андерсона с Миллой Йовович в главной роли. Режиссер снял целых шесть картин, которые отметились странными вольностями по отношению к канонам Resident Evil и получили много отрицательных отзывов от критиков и аудитории.

С мультфильмами по RE ситуация обстоит лишь немного лучше. «Обитель зла: Проклятие» и «Обитель зла: Вырождение» сгодятся для разового просмотра и даже доставят удовольствие фанатам серии, а вот «Вендетту» лучше пропустить.

Печальный опыт прошлого заставляет с опаской смотреть на любую адаптацию игровой серии, и все же новинка в лице Resident Evil: Infinite Darkness вселяла некую надежду. Этот анимационный сериал создавался под патронажем Netflix и контролировался представителями Capcom, а его непосредственное производство доверили опытной студии TMS Entertainment. Получилось ли у картины сломать проклятие адаптаций Resident Evil, рассказываем ниже.

Глобальные интриги

Основные события Resident Evil: Infinite Darkness разворачиваются в 2006 году. Леон Кеннеди стал ведущим агентом США после спасения дочери президента из рук испанских сектантов. Вокруг этого персонажа разворачивается одна из двух основных сюжетных линий анимационного сериала. Вместе с тремя коллегами герой должен разобраться в наглом нападении на Белый дом. Неизвестные злоумышленники сначала попытались взломать сервер с документами Пентагона, который подключен только к локальной сети, а затем атаковали главную правительственную структуру США с помощью биологического оружия. Леону и другим агентам удалось отвести опасность, после чего команде доверили возглавить расследование и найти виновников инцидента.

В центре второй сюжетной линии находится хорошо известная всем фанатам Resident Evil Клэр Редфилд. Девушка пытается разобраться, что произошло в вымышленной республике Пенамстан во время гражданской войны 2000 года. Она обнаружила намеки на применение биологического оружия со стороны США, которые ввели в страну войска якобы для гуманитарной помощи.

Ближе к финалу сюжетные линии переплетаются, и в голове пользователя складывается полная картина событий. Замысел неплохой, но работает он только на бумаге, а на практике дела обстоят куда хуже.

Перебор даже для Resident Evil

Первые повествовательные проблемы Resident Evil: Infinite Darkness возникают в начале второй серии. Именно тогда становится понятно, кому отведена роль главного злодея и куда движется история. Ее отдельные ходы легко предугадываются, а неожиданные повороты сделаны в соответствии с логикой Resident Evil — а точнее, ее отсутствием. И это еще можно простить, если учесть, что в каждой игре серии есть странные твисты с очень условным обоснованием. Вот только описанная проблема отнюдь не единственная.

На протяжении всего просмотра Resident Evil: Infinite Darkness меня не покидало ощущение вторичности. А потом я понял, что сюжет анимационного сериала похож историю Леона Кеннеди и Хелены Харпер из Resident Evil 6. Он не повторяет ее дословно, но явная схожесть общей канвы имеется, из-за чего возникает очередной вопрос к сценаристам: неужели в рамках такой богатой вселенной нельзя было реализовать полностью уникальное повествование? Наверняка можно, если постараться, однако гораздо проще воспользоваться проверенным шаблоном.

Третья проблема сюжета связана с новыми персонажами. Зрителям демонстрируют двух значимых героев — ветерана войны в Пенамстане Джейсона и агента Шен Мэй. Этим действующим лицам уделено немало экранного времени, но раскрыли их крайне поверхностно. Сценаристы лишь наделили персонажей понятной и до боли избитой мотивацией. Их характеры остаются загадкой, из-за чего новые герои не ощущаются полноценными личностями.

Преимущество, которое не развили

Несмотря на слабый сюжет, похвалить Resident Evil: Infinite Darkness найдется за что. Анимационный сериал удачно меняет локации и порой демонстрирует действия персонажей в необычных условиях. Некоторые сцены отдают фирменной эпичностью и брутальностью, причем без явных перегибов. Они показывают всю крутость Леона Кеннеди с его идеалистическими взглядами на жизнь и желанием собственными силами разобраться со всеми проблемами.

Здесь же отметим главную заслугу Resident Evil: Infinite Darkness – атмосферу давящего напряжения. Ее удается ощутить лишь в трех моментах, но для 4-серийного произведения общей длительностью полтора часа это уже заслуга. А в одном из фрагментов сериал показывает камерный антураж и вызывает чувство безысходности. Такие сцены могли бы частично перекрыть проблемы сюжета, но их попросту слишком мало.

Привет из прошлого

С экшен-эпизодами в Resident Evil: Infinite Darkness сложилась неоднозначная ситуация. Их попытались сделать приземленными и настолько реалистичными, насколько позволяет вселенная с зомби и вирусами. Даже Леон показан обычным человеком, который неплохо стреляет и управляется с ножом, но и его навыки весьма ограничены.

Такой формат боевых сцен выглядит неплохо, однако все портят корявые анимации движений. Они будто бы прибыли из среднебюджетных игр десятилетней давности, когда финансовые и технические ограничения не позволяли создать реалистичные модели. Причем в статике, когда нет резких движений, картинка получается нормальной.

Крупные планы показывают детализированную внешность персонажей и подробно нарисованное окружение. К таким кадрам не возникнут претензии, если смириться с темной стилистикой, где преобладают приглушенные цвета.

Смотреть или нет

Resident Evil: Infinite Darkness — это откровенно посредственный сериал, который призван заполнить один из пробелов в хронологии известной игровой вселенной. С этой задачей он справляется лишь формально, ведь если вычеркнуть свежую историю, RE беднее не станет. Фанаты франшизы могут ознакомиться с Infinite Darkness при наличии свободного времени ради нескольких отличных сцен, отсылок к событиям из игр и знакомых персонажей. А вот остальным пользователям лучше отказаться от просмотра: для них новая адаптация Resident Evil окажется просто плохим и не особо понятным аниме.

Назар Степорук

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