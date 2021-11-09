Очередной странный баг, который привел к забавной ситуации.

В играх нередко встречаются странные баги, которые оказывают влияние на пользователей. И чем больше проект, тем чаще их можно увидеть. GTA Online в этом плане тоже не идеал, и порой многопользовательская песочница Rockstar Games удивляет самыми разношерстными ошибками. К ним относится и недавнее происшествие с "ожившим" автомобилем.

О баге поведал пользователь форума Reddit под псевдонимом Ardietic. А в качестве подтверждения своих слов игрок опубликовал ролик, где показывается странное поведение машины. Ошибку удалось зафиксировать во время ограбления. Ardietic хотел заполучить спорткар, который находился внутри фуры.

Пользователь подъехал на своем автомобиле и бросил динамит на заднюю дверь грузовика. После взрыва она отвалилась, но потом произошло нечто невероятное. Спорткар самостоятельно выпрыгнул из фуры по направлению к игроку и сбил его с ног. Персонаж Ardietic получил урон, однако сумел выжить. По какой причине произошла ошибка, точно неизвестно. Скорее всего, баг кроется в физике "ожившего" автомобиля или грузовика.

Кратко о GTA Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. В августе текущего года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

Автор: Назар Степорук