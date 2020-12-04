Ленту снимет режиссер фильма "Конг: Остров черепа".

Оскар Айзек ("Звездный войны. Последние джедаи") исполнит роль Солида Снейка в фильме по мотивам культовой игры Metal Gear Solid.

Как передает издание Deadline, производством картины занимается кинокомпания Sony Pictures.

Режиссером экранизации выступит Джордан Вот-Робертс, снявший "Конг: Остров черепа", а сценаристом – Дерек Коннолли ("Мир юрского периода"). Когда именно начнутся съемки – неизвестно.

Подробнее о Metal Gear

Metal Gear – это культовая франшиза, созданная японским геймдизайнером Хидэо Кодзимой. Ранние игры серии оказали большое влияние на зарождение и развитие жанра стелс-экшен. Экранизация будет основана на третьей части игры – Metal Gear Solid. В ней рассказывается о Солиде Снейке – солдате, который проникает на секретный объект с ядерным оружием, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу со стороны отряда отступников Foxhound.

Metal Gear Solid вышла в 1998 году на PlayStation и получила признание среди критиков и игрового сообщества. Игру оценили за кинематографическую подачу сюжета, многочисленные символы и аллюзии, а также за слом четвертой стены.

В прошлом году в интервью IGN Оскар Айзек рассказывал, что хотел бы сыграть Солида Снейка в экранизации игры.

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Автор: Сергей Коршунов