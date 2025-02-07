Это будет съезд разработчиков, где те будут демонстрировать инвесторам свои наработки.

Организаторы выставки E3 из ассоциации развлекательного программного обеспечения США (ESA) анонсировали первую Interactive Innovation Conference 2026 (iicon 2026). Конференция пройдёт с 27 по 30 апреля 2026 года в Лас-Вегасе.

Новое мероприятие будет закрытым, оно ориентировано на лидеров индустрии, новаторов и влиятельных представителей бизнеса и технологий. В программе запланированы ключевые выступления, дискуссии, мастер-классы и возможности для нетворкинга. Всё это напоминает формат раннего E3, когда ивент только зарождался.

В конференции примут участие крупнейшие игровые компании, включая Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft и Warner Bros. Games.

Видео дня

По данным The Washington Post, iicon 2026 не заменит традиционные игровые презентации, так как не рассчитана на массовую аудиторию. Напомним, что легендарная E3 была закрыта в 2023 году после спада интереса издателей, которые начали массово проводить собственные конференции.

Ранее мы рассказывали, что по информации инсайдера NateTheHate, Playstation проведёт презентацию State of Play 14 февраля.

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