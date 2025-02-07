Организаторы выставки E3 из ассоциации развлекательного программного обеспечения США (ESA) анонсировали первую Interactive Innovation Conference 2026 (iicon 2026). Конференция пройдёт с 27 по 30 апреля 2026 года в Лас-Вегасе.
Новое мероприятие будет закрытым, оно ориентировано на лидеров индустрии, новаторов и влиятельных представителей бизнеса и технологий. В программе запланированы ключевые выступления, дискуссии, мастер-классы и возможности для нетворкинга. Всё это напоминает формат раннего E3, когда ивент только зарождался.
В конференции примут участие крупнейшие игровые компании, включая Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft и Warner Bros. Games.
По данным The Washington Post, iicon 2026 не заменит традиционные игровые презентации, так как не рассчитана на массовую аудиторию. Напомним, что легендарная E3 была закрыта в 2023 году после спада интереса издателей, которые начали массово проводить собственные конференции.
Ранее мы рассказывали, что по информации инсайдера NateTheHate, Playstation проведёт презентацию State of Play 14 февраля.