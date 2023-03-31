Практически все крупные издательства отказались от участия в мероприятии.

Entertainment Software Association и ReedPop приняли решение отменить Electronic Entertainment Expo (E3) в 2023 году. Крупнейшая игровая выставка "не вызвала устойчивого интереса".

Источники издания IGN рассказали, что Entertainment Software Association сообщила об отмене мероприятия в закрытом электронном письме. В нем было сказано, мол, E3 "остается любимым событием и брендом". Однако в 2023-м выставка "просто не вызвала устойчивого интереса, необходимого для ее проведения таким образом, чтобы продемонстрировать размер, силу и влияние нашей индустрии". А в конце письма ESA выразила намерение провести мероприятие в следующие годы.

После публикации информации в СМИ Entertainment Software Association выпустила официальное заявление вице-президента по глобальным играм ReedPop Кайла Марсден-Киша: "Это было трудное решение, поскольку мы и наши партнеры приложили все усилия для того, чтобы это мероприятие состоялось, но мы должны были сделать то, что правильно для индустрии, и то, что правильно для E3. Мы ценим и понимаем, что у заинтересованных компаний не было готовых демонстрационных версий игр, и что проблемы с ресурсами сделали участие в E3 этим летом препятствием, которое они не смогли преодолеть. Для тех, кто принял на себя обязательства по участию в E3 2023, мы сожалеем, что не можем устроить шоу, которого вы заслуживаете и которого вы ожидаете от мероприятий ReedPop".

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Отмена Е3: важная информация

Из-за пандемии коронавируса выставку не стали проводить в 2020 году. Ее заменили множественные презентации от разных издательств и онлайн-шоу, например, Summer Game Fest.

В 2021-м Е3 вернулась, но уже в варианте цифрового события. Выставка не смогла вызвать прежнего ажиотажа среди аудитории.

Мероприятие снова отменили в 2022-м, а теперь — и в 2023-м. За последние недели многие компании отказались от участия в Е3. Сюда относятся Sony, Microsoft, Ubisoft и другие.

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