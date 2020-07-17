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Организатор The Game Awards первым показал геймпад PlayStation 5 (видео)

12:46, 17 июля 2020
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DualSense - геймпад PlayStation 5 / blog.playstation.com

Соответствующее видео Кили опубликовал на своей странице в Twitter, а также пообещал, что сегодня, 17 июля, в 19:00 по киевскому времени он поделится впечатлениями о геймпаде новой консоли Sony.

Напомним, геймпад от PS5 был впервые представлен в апреле. Тогда Sony опубликовала рендер нового контроллера, который получил название DualSense. В июне на презентации Future of Gaming геймпад был показан вместе с дизайном PlayStation 5. Однако «живых» фото и видео с новым контроллером компания не демонстрировала.

Что известно о DualSense

По форме DualSense похож на DualShock 4, однако имеет несколько отличий. Корпус выполнен в белом цвете с черными вставками. На передней панели геймпада появилась кнопка Create. Как отметили в Sony, она заменит кнопку Share и будет отвечать за «инновационный способ создания игрового контента». О самом способе компания расскажет позже. Кнопка Options осталась на прежнем месте. А вот с тыльной стороны геймпада пропала световая панель. В DualSense будет использоваться улучшенная система вибрации, а кнопки L2 и R2 получат динамическое сопротивление для улучшенной тактильной отдачи.

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Теги: #PlayStation