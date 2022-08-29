Съемки сериальной экранизации Twisted Metal завершились. Однако дата релиза шоу пока не сообщается. Возможно, Sony еще не определилась со сроками выпуска адаптации.
Информацией о завершении съемочного процесса поделился шоураннер, исполнительный продюсер и сценарист Майкл Джонатан Смит на личном аккаунте в Twitter.
"Последний день съемок был похож на последний день в лагере: много смеха, немного слез и мороженое, которое раздавали в кузове грузовика "Сладкоежки". Мы все не можем дождаться, когда вы увидите это безумие, на которое мы потратили наше лето", — написал Смит.
Шоураннер также рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда. Съемочной группе пришлось работать в условиях аномальной жары, мириться с задержками и придумывать, как заставить машины совершать нужные действия. Смит также опубликовал фото ледяной скульптуры, созданной в честь последнего дня на площадке.
Twisted Metal: что известно о сериале
- Шоу создается по мотивам одноименной гоночной серии. В ней пользователи состязались с противниками на трассах, используя боевые свойства автомобилей.
- Роль главного героя Джона Доу исполнит Энтони Маки ("Мстители", "Смертельная зона", "Банкир"). Сюжет посвятят его противостоянию с безумным клоуном Нидлзом Кейном на прозвище "Сладкоежка".
- В сериале также снялись Самоа Джо, Нив Кэмпбелл, Томас Хейден Черч и другие актеры.
- Шоу Twisted Metal выйдет на стриминговом сервисе Peacock, дата запуска пока неизвестна.