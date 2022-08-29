При этом дата релиза экранизации Twisted Metal пока неизвестна.

Съемки сериальной экранизации Twisted Metal завершились. Однако дата релиза шоу пока не сообщается. Возможно, Sony еще не определилась со сроками выпуска адаптации.

Информацией о завершении съемочного процесса поделился шоураннер, исполнительный продюсер и сценарист Майкл Джонатан Смит на личном аккаунте в Twitter.

"Последний день съемок был похож на последний день в лагере: много смеха, немного слез и мороженое, которое раздавали в кузове грузовика "Сладкоежки". Мы все не можем дождаться, когда вы увидите это безумие, на которое мы потратили наше лето", — написал Смит.

Відео дня:

Шоураннер также рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда. Съемочной группе пришлось работать в условиях аномальной жары, мириться с задержками и придумывать, как заставить машины совершать нужные действия. Смит также опубликовал фото ледяной скульптуры, созданной в честь последнего дня на площадке.

Twisted Metal: что известно о сериале

Шоу создается по мотивам одноименной гоночной серии. В ней пользователи состязались с противниками на трассах, используя боевые свойства автомобилей.

Роль главного героя Джона Доу исполнит Энтони Маки ("Мстители", "Смертельная зона", "Банкир"). Сюжет посвятят его противостоянию с безумным клоуном Нидлзом Кейном на прозвище "Сладкоежка".

В сериале также снялись Самоа Джо, Нив Кэмпбелл, Томас Хейден Черч и другие актеры.

Шоу Twisted Metal выйдет на стриминговом сервисе Peacock, дата запуска пока неизвестна.

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