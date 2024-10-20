Спад популярности произошёл сразу после крупного обновления с обновлённой картой и новый типом оружия.

Apex Legends столкнулась с минимальным числом игроков за последние годы, 22 сезон не оправдал ожиданий игроков.

По данным издания Dexerto, популярная игра в жанре Battle Royal Apex Legends переживает значительный спад активности. В 22 сезоне среднее количество игроков на платформе Steam опустилось ниже 100 тысяч, что является самым низким показателем с 2021 года. Несмотря на введение новой карты и оружия с двойным хватом, последнее обновление не смогло удержать интерес аудитории.

Игра всё ещё входит в число самых популярных на Steam, достигая пиковых значений около 200 тысяч пользователей в день. Однако снижение активности заметно даже при регулярных крупных обновлениях с каждым новым сезоном.

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Статистика показывает, что 20 сезон принёс игре значительный подъём как по максимальному, так и по среднему количеству игроков. 21 сезон сумел поддержать эту тенденцию в мае 2024 года, но затем последовало резкое снижение. В 22 сезоне среднее число игроков упало ниже 100 тысяч, а пиковые значения составили около 249 тысяч, что почти вдвое меньше показателей февраля 2024 года.

Одной из возможных причин спада является новый персонаж 21 сезона, Альтер. Её способности требуют активного взаимодействия с командой, что затрудняет её использование для игроков, предпочитающих одиночный режим.

Кроме того, введение двойного оружия Мозамбик вызвало споры среди игроков. Разработчики долго не вносили изменения для балансировки этого оружия.

Ранее Focus Entertainment рассказала, что не против пользовательских модов в онлайн-режиме Warhammer 40K: Space Marine 2. Однако это касается только PvE режимов игры, разработчики все ещё будут пресекать использование модификаций в PvP.

Немного о Apex Legends

Apex Legends - бесплатная многопользовательская игра в жанре Battle Royal, разработанная Respawn Entertainment и изданная Electronic Arts. С момента выпуска в 2019 году она привлекла миллионы игроков благодаря динамичному геймплею и разнообразным персонажам с уникальными способностями.

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