Этого достаточно, чтобы прокачать 150 уровней.

Среди армии фанатов Elden Ring есть множество людей, которые совершают разнообразные достижения. Например, побеждают всех боссов пинками или убивают их подряд без получения урона. А теперь к списку присоединился поклонник, накопивший более 80 миллионов рун.

Такую огромную сумму собрал посетитель форума Reddit под псевдонимом CaelanIt. В качестве доказательства он опубликовал фото со своим "состоянием". Руны в мире Elden Ring используются для прокачки персонажа и покупки предметов. Но CaelanIt уже достиг максимального 713 уровня и приобрел все вещи. Именно поэтому он спросил на форуме, на что потратить 80 миллионов.

Для понимания: вся прокачка в Elden Ring требует 1 692 558 415 рун. А 80 миллионов обеспечивают более 150 уровней. По словам CaelanIt, он накопил свое "состояние" за более чем 1000 часов прохождения. Энтузиаст сейчас играет в режиме "НГ+15". А еще пользователь часто помогал другим людям справляться с вторжениями игроков. За победы CaelanIt получал много рун, однако способа их потратить так и не нашел.

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Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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