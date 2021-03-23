Старший геймдизайнер Анджей Завадский проработал в компании 8 лет.

Один из ключевых сотрудников CD Projekt RED – старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 Анджей Завадский объявил о своем уходе из студии. Он проработал в компании 8 лет.

Об этом разработчик написал в Твиттере.

"Мое время в CDPR подошло к концу. Пришло время для новых приключений", – отметил Завадский.

О причинах своего ухода разработчик не сообщил. Однако это стандартная практика, когда после долгих лет работы над AAA-проектом, некоторые сотрудники решают не продлевать контракт и уходят из студии.

Впрочем, дела у CD Projekt RED сейчас идут не очень гладко. Неудачный релиз Cyberpunk 2077 спутал планы польской компании:

Из-за бесчисленных багов игры на консолях прошлого поколения, Sony решила удалить игру из PlayStation Store. Это помешало активному росту продаж после релиза.

При этом, благодаря предзаказам и ажиотажу на старте, игра за 10 дней после выхода разошлась тиражом в 13 миллионов копий. Но уже спустя 2 месяца по данным аналитиков из M Science продажи упали на 99%. Из-за чего игра тут же отправилась на распродажи. Хотя до релиза авторы не планировали давать скидки на Cyberpunk 2077 в течение года.

Исправление багов и прочих недоработок Cyberpunk 2077 замедлилось из-за хакерской атаки на сервера студии. 9 февраля 2021 года злоумышленники похитили исходный код игры, и требовали выкуп от разработчиков.

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Автор: Сергей Коршунов