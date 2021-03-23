Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года / фото CD Projekt RED
Один из ключевых сотрудников CD Projekt RED – старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 Анджей Завадский объявил о своем уходе из студии. Он проработал в компании 8 лет.
Об этом разработчик написал в Твиттере.
"Мое время в CDPR подошло к концу. Пришло время для новых приключений", – отметил Завадский.
О причинах своего ухода разработчик не сообщил. Однако это стандартная практика, когда после долгих лет работы над AAA-проектом, некоторые сотрудники решают не продлевать контракт и уходят из студии.
Впрочем, дела у CD Projekt RED сейчас идут не очень гладко. Неудачный релиз Cyberpunk 2077 спутал планы польской компании:
- Из-за бесчисленных багов игры на консолях прошлого поколения, Sony решила удалить игру из PlayStation Store. Это помешало активному росту продаж после релиза.
- При этом, благодаря предзаказам и ажиотажу на старте, игра за 10 дней после выхода разошлась тиражом в 13 миллионов копий. Но уже спустя 2 месяца по данным аналитиков из M Science продажи упали на 99%. Из-за чего игра тут же отправилась на распродажи. Хотя до релиза авторы не планировали давать скидки на Cyberpunk 2077 в течение года.
- Исправление багов и прочих недоработок Cyberpunk 2077 замедлилось из-за хакерской атаки на сервера студии. 9 февраля 2021 года злоумышленники похитили исходный код игры, и требовали выкуп от разработчиков.