В ролике показана игра за фракцию Великий Катай.

Студия Creative Assembly и издательство Sega поделились новой геймплейной демонстрацией стратегии Total War: Warhammer III. Ролик включает управление фракцией Великий Катай и разнообразные сражения.

Читайте такжеСтудия Creative Assembly объявила дату релиза ожидаемой стратегии Total War: Warhammer IIIНа видео показано, сколько проблем необходимо решить при руководстве упомянутым государством. Главе северных регионов, Мяо Ин, Драконице Буре, приходится постоянно отбивать атаки сил Хаоса. Они норовят прорваться через Великую Китайскую стену, которая здесь называется Великой твердыней, и начать разорять все на своем пути. Внешние угрозы дополняются внутренними — предательствами и интригами. Мяо Ин придется подавлять бунты и следить за лояльностью своих подчиненных.

Свежая геймплейная демонстрация также включает битвы в режиме реального времени. В бою против мятежников войска Великого Катая победили благодаря атакам конницы и обстрелу из дирижабля. А вот во время обороны Великой твердыни от армий Хаоса требуется мыслить тактически и находить уязвимости в стане врага.

Что еще показали в ролике

Великому Катаю придется много сражаться. Фракцию со всех сторон окружают враги, поэтому расширение войска станет одной из первоочередных задач.

При управлении государством важно обеспечить безопасность Пороховой дороги и в гармонии развивать каждое поселение.

Для заработка денег можно отправлять караваны. Это рискованная затея, но она часто себя оправдывает.

Total War: Warhammer III выйдет 17 февраля 2022 года на ПК.

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