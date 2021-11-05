Игра с первого дня запуска появится в сервисе Xbox Game Pass на ПК.

Студия Creative Assembly объявила точную дату релиза стратегии Total War: Warhammer III. Игра появится 17 февраля 2022 года только на ПК. На выходе она будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass на персональных компьютерах.

Разработчики также подготовили подарок для тех, кто оформит предзаказ проекта или купит его в течение недели после запуска. Они получат набор "Королевство огров", который включает новую фракцию, двух легендарных лордов, Гризуса Златозуба и Скрага Мясника, а также отдельную кампанию. Последняя отправит пользователей охотиться за добычей — золотом и мясом. Как понятно из названия добавки, управлять при этом предстоит армией огров и диких чудовищ. Она включает мощных дальнобойных юнитов и умелые отряды кавалерии. Войну предстоит вести в горах Скорби, где расположены лагеря огров.

Подробнее о Total War: Warhammer III

Это гибридная стратегия в духе предыдущих частей Total War. Игрок должен управлять государством в пошаговом режиме на глобальной карте, а в боях руководить войсками в реальном времени.

Total War: Warhammer III предложит много разных фракций со своими войсками, переработанные осады, новый режим сражений и прочее.

Сюжет проекта по большей части будет связан с противостоянием Хаосу.

Автор: Назар Степорук