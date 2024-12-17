Замена ПО GeForce Expierence под названием NVIDIA App, судя по отзывам, все еще нуждается в доработке.

Геймеры жалуются, что приложение NVIDIA App, которое в ноябре 2024 года пришло на смену GeForce Experience, может существенно сказаться на производительности в играх.

Это подтверждают и тесты, которые провели журналисты изданий DSOGaming и Tom's Hardware. Оказалось, что фирменная утилита снижает фреймрейт на 2–32 Fps в зависимости от игры и настроек графики.

При этом в некоторых играх наблюдается обратная картина. Так, S.T.A.L.K.E.R. 2 в разрешении 2К показывает прирост почти в полтора раза с включенным Nvidia App. Аналогичная картина и в Microsoft Flight Simulator 2024.

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На ситуацию обратила внимание сама NVIDIA. Выяснилось, что причиной проблем с производительностью является включенная по умолчанию опция "Игровые фильтры и режим фото".

Устранить проблему довольно просто. Для этого нужно зайти в настройки Nvidia App, проследовать по пути "Функции" → "Оверлей" → "Игровые фильтры и режим фото", отключить все игровые фильтры и перезапустить игру. Пока что это временное решение, вскоре обещают выпустить Hotfix-драйвер.

Напомним, ранее Nvidia анонсировала презентацию GeForce RTX 50 – новые карточки покажут 7 января. Должны представить три модели: RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Позже выйдут недорогие RTX 5060 Ti и RTX 5060.

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