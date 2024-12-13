Ждать осталось меньше месяца.

Техногигант Nvidia объявил дату своего следующего официального мероприятия – оно состоится 7 января 2025 года в рамках CES 2025. Главным анонсом будет премьера новых видеокарт линейки GeForce RTX 50.

Примечательно, что в тот же день состоится и большое мероприятие AMD, но будут ли на нем продемонстрированы новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000) пока непонятно. Intel представила новое поколение видеокарт в начале декабря.

По данным источников, в январе Nvidia представит сразу три модели нового поколения: RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Но выходить они будут в разное время. В свою очередь релиз RTX 5060 Ti и RTX 5060, относящихся к более доступному сегменту, ожидается не раньше мая 2025 года.

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Характеристики RTX 5090 : 21 760 CUDA-ядер, 32 ГБ GDDR7, шина 512 бит, энергопотребление 600 Вт.

: 21 760 CUDA-ядер, 32 ГБ GDDR7, шина 512 бит, энергопотребление 600 Вт. Характеристики RTX 5080 : 10 752 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7, шина 256 бит, энергопотребление 400 Вт.

: 10 752 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7, шина 256 бит, энергопотребление 400 Вт. Характеристики RTX 5070 : 6400 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7, шина 192 бит, энергопотребление 200 Вт.

О ценах точной информации нет. В ранних сообщениях говорилось, что RTX 5090 поступит на рынок по цене 2500 долларов, что на 700 долларов больше рекомендованной цены RTX 4080, которая продавалась за $1800.

И еще одна интересная деталь – для рендеринга трейлера The Witcher IV, по заявлениям CD Projekt, использовался еще не анонсированный 3D-ускоритель GeForce RTX 50.

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативки. У Microsoft тоже давали понять, что хотели бы сделать переносную версию Xbox, подобной Steam Deck, а выйти она может уже в 2026 году.

Свежий опрос Steam показал, что на каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2024 году. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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