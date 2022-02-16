Как "Ведьмак 3", только с роботизированными животными. Обзор Horizon Forbidden West на PS5

Horizon Forbidden West — это эксклюзив PlayStation и одна из самых ожидаемых игр года. Сиквел обещал затмить предыдущую часть и очаровать новым эпическим приключением Элой. Насколько успешным оказалось путешествие главной героини на Запретный Запад, УНИАН поведал в свежем обзоре.

Давайте сразу разберемся со слоном в комнате. Модель Элой во второй части действительно изменилась. Фигура осталась прежней, но лицо сделали более округлым. Щеки, которые вызвали столь бурную реакцию во время анонса, действительно есть. Но в игре на это совершенно не обращаешь внимания. Да и изменения заметны лишь во время заставок, когда главную героиню показывают крупным планом.

Спросите, зачем сразу акцентировать внимание на внешности Элой? Мы ответим: потому что с самой Horizon Forbidden West все было предельно ясно. Если посмотреть хотя бы часть трейлеров и геймплейных роликов, то можно сделать простой вывод — Guerrilla Games решила не изобретать велосипед. Она взяла основу из первой части, Horizon Zero Dawn, отшлифовала ее и дополнила точечными нововведениями. Из-за этого сиквел казался одной большой надстройкой — масштабной и широкой, но все же надстройкой.

После сорока часов на Запретном Западе УНИАН убедился в частичной правдивости предварительного вердикта. Horizon Forbidden West не заставит пользователей забыть об оригинале благодаря своим прорывным идеям. Но это и не делает ее плохой игрой. У проекта есть немало козырей, о которых мы и поговорим в свежем обзоре.

Взрослая история с интригой

Сюжет Horizon Forbidden West сразу раскрывает основную цель Элой — спасти мир от новой напасти. Система терраформирования Земли дала сбой, из-за которого человечество оказалось на грани вымирания. Роботизированные животные стали агрессивными и нападают на людей, уровень загрязнения водоемов неустанно увеличивается, а на полях расползается порча в виде красных ядовитых растений. Чтобы справиться с критической ситуацией, нужна копия продвинутого искусственного интеллекта под названием "Гея". Именно его Элой безрезультатно искала на протяжении полугода.

Когда очередная зацепка не привела к цели, главная героиня вернулась в Меридиан. Здесь она волей случая раскрыла заговор своего бывшего союзника и узнала, что искать "Гею" нужно на территории Запретного Запада. С этого момента и стартует свежее приключение Элой. Девушке предстоит исследовать новый регион, познакомиться с местными племенами и узнать тайну сигнала, который пробудил "Аида" в первой части. А поверх всего этого накладывается глобальная задача — сохранить цивилизацию и предотвратить постепенно надвигающийся апокалипсис.

История в Horizon Forbidden West получилась отличной. Она умеет заинтриговать и удерживать внимание игрока на высоком уровне. В ключевые моменты хочется прилипнуть к монитору и жадно наблюдать за развитием событий. Сценаристы грамотно переплетают основные линии повествования и связывают их воедино. При этом нет ощущения, что сюжет превращается в кашу. Наоборот, каждая составляющая истории постепенно раскрывается и дает ответы на важные вопросы. Информация преподносится порционно: сначала чувствуется избыток терминологии, но дальше игра все объясняет и структурирует. Пользователь даже не заметит, как всецело погрузится во вселенную Horizon Forbidden West и захочет спасти ее от гибели.

Повествование также включает несколько хорошо проработанных конфликтов с политическим окрасом. Противостояния, в которых поучаствует Элой, делают сюжет масштабным и весомым. Игрок будет наблюдать, как главная героиня становится триггером важных изменений и влияет на соотношение сил на Запретном Западе. Рядом с глобальными конфликтами и спасением мира хорошо уживаются моменты личной драмы и раскрытие ключевых персонажей. Мне особенно понравилось, как показали преображение Элой. Девушка постепенно принимает роль героя и учится доверять окружающим. В финале она перестает быть изгоем и превращается в истинного лидера.

Это сдабривается постоянным развитием отношений главной героини с другими ключевыми личностями. В первой половине прохождения в Horizon Forbidden West откроется штаб, где можно общаться с соратниками и узнавать о них больше интересных подробностей. Все персонажи получились яркими и уникальными — каждый способен зацепить игрока своими стремлениями, манерами и чертами характера. К диалогам между героями тоже нет вопросов — они простые, емкие и хорошо подобраны под разные ситуации.

В целом сюжет стал явным достоинством Horizon Forbidden West. Guerrilla снова рассказала интригующую, масштабную и увлекательную историю на стыке постапокалипсиса и научной фантастики. Вселенная обросла деталями, а правила, по которым она работает, стали более понятными. Однако полностью без недочетов сюжет не обошелся. Местами хромает логика, а обоснование некоторых поступков героев выглядит как минимум натянутым. Отдельных персонажей слишком быстро "сливают", хотя они явно заслуживают больше экранного времени. Антагонисты тоже редко дают о себе знать, а в середине кампании сюжет и вовсе проседает по темпу. Это довольно серьезные минусы, которые способны повлиять на итоговые впечатления от истории. Благо заслуг у сюжета оказалась все же больше, так что зацикливаться на недочетах особо не хочется.

По заветам The Witcher 3: Wild Hunt

Запретный Запад в Horizon Forbidden West выглядит изумительно. Разработчики реализовали большой мир, который делится на несколько биомов. Есть пустынные территории, невероятно красивые прибрежные районы, густая лесистая местность и прочее. Контраст сочится сквозь пальцы, так что путешествия в игре принесут истинное эстетическое удовольствие. Я иногда специально не использовал быстрое перемещение, а просто бежал или ехал к точке, чтобы насладиться окружающими видами.

Способов передвижения в Horizon Forbidden West стало больше, чем в Zero Dawn. Спускаться с высоты позволит параплан, который выдается Элой сразу после вступления. А чуть позже открывается возможность приручать восемь дополнительных видов роботизированных животных. Среди них есть и летающая машина, так что игроки смогут посмотреть на Запретный Запад свысока. Поверьте, ощущение захватывающее — я сначала полчаса витал под облаками и не хотел спускаться на землю.

Количество активностей в открытом мире соответствует его гигантским размерам. По всей карте разбросаны знаки вопроса, костры для сохранения, поселения, сундуки с ресурсами и так далее. Если захочется зачистить Horizon Forbidden West, то понадобится около 80 часов. А еще 20 может отнять местная мини-игра "Стычка машин". Это тактическая RPG, где надо расставлять фигурки со своими параметрами, особыми навыками и уязвимостями, а потом вырабатывать тактику, чтобы победить соперника. Затягивает ужасно — мне приходилось прямо отрывать себя от матчей и возвращаться к сюжету.

Все активности в Horizon Forbidden West записываются в журнал и делятся на десяток категорий. Сюда входят вышки, два типа аванпостов, контракты на собирательство и прочие стандартные развлечения. Больше всего интереса вызывают добыча реликвий, которая сопровождается платформинговыми головоломками, и охотничьи угодья. Последние представляют собой череду сражений, где надо выполнять определенные цели, например, убить трех врагов атакой с воздуха или отстрелить конкретные детали. В таких драках надо думать, изучать врагов и выстраивать эффективную тактику.

Активности могут легко "задушить" игрока и скатиться в однообразие. Поэтому их рекомендуется чередовать со второстепенными заданиями, которые сделаны отменно. Побочные квесты в Horizon Forbidden West выполнены гораздо лучше, нежели в Zero Dawn. Они стараются рассказывать истории с участием старых и новых персонажей, а также обладают выверенной постановкой. Нередко бывает, что миссия со стандартной завязкой постепенно развивается и превращается в захватывающее приключение. В этом плане Horizon Forbidden West похожа на "Ведьмак 3": в свежей игре Guerrilla тоже хочется браться за каждое задание. Я вот сейчас напряг память, но так и вспомнил квест, который показался мне откровенно скучным. Так что по части второстепенных миссий сиквел качественно шагнул вперед.

Боевая система и прокачка

Сражения против людей и роботизированных животных остались геймплейной основой Forbidden West. Однако здесь каких-то радикальных изменений нет. Элой по-прежнему обладает копьем для боев вблизи и ворохом гаджетов для сражений на средней и дальней дистанции. Большинство устройств будет знакомо фанатам первой части. Сюда относятся три вида луков, нитеметы, канатометы, взрыв-пращи, дискометы и прочее. Однако новое оружие тоже есть, например, шипомет. Это устройство наносит высокий урон, но стреляет одиночными залпами и долго перезаряжается.

Крафт боеприпасов и выбор гаджетов по-прежнему вынесены в отдельное меню, которое активируется в любой момент сражения. Замедление времени при прицеливании и уклонения тоже на месте. Аналогично обстоят дела со стелсом, который включает прятки в высокой траве, расстановку ловушек и броски камушков для отвлечения внимания. В общем, базис, который хорошо работал в Zero Dawn, перекочевал в Forbidden West. Однако здесь возникает логичный вопрос: а что же изменилось, помимо появления нового оружия? На самом деле точечных улучшений хватает.

Боевые анимации стали более плавными. Теперь удобнее использовать копье, а потом разрывать дистанцию и брать в руки какое-либо устройство. Дизайн арен тоже подтянули — появилось больше элементов окружения, с которыми можно взаимодействовать. Самый простой пример — столпы для применения крюкохвата. Элой способна притягиваться к ним, а потом прыгать и наносить атаки с высоты.

Видовое разнообразие врагов сильно выросло. Разработчики реализовали 43 машины, и у многих из них есть вариации со всякими особенностями и усилениями. Внешность отдельных роботизированных животных поражает воображение. При встрече с этими врагами всегда есть ощущение, что грядет битва с могучими механизмами, которые способны легко растоптать Элой.

Все противники обладают паттернами поведения, собственным набором атак, сопротивлениями и уязвимостями к разным стихиям. Узнать основную информацию о машинах и людях позволяет визор, который опять-таки перекочевал из первой части. Благодаря сканированию можно выяснить, куда стоит стрелять, и какие боеприпасы использовать. Снаряды по-прежнему делятся на пробивные и элементальные — огненные, кислотные, ледяные и так далее. Каждая стихия имеет уникальный эффект, например, мороз замедляет врага и снижает его защитные характеристики.

Изучение противника и грамотный выбор доступных средств — основа всех сражений в Horizon Forbidden West. Битвы всегда получаются тактическими и зрелищными — они постоянно проходят по разным сценариям и дарят удовольствие от победы. И это все гарантируют одни только базовые возможности, а ведь игра не стоит на месте. Появляется новое снаряжение, которое улучшается на верстаках. Таким способом открываются дополнительные свойства экипировки и оружия.

Элой также накапливает очки навыков. Последние выдаются не только при повышении уровня, но и за выполнение активностей. Так что в целом с освоением нужных способностей проблем нет. И это важно, ведь древо умений содержит много полезного. Оно делится на шесть веток — воин, лучник, лазутчик, знахарь, охотник и мастер машин. Избранные специализации позволяют подчеркнуть собственный боевой стиль и улучшают владение определенными гаджетами. Например, я прокачивал ветки лучника и охотника. Благодаря этому моя версия Элой специализировалась на стелсе и хорошо справлялась с луками для средней и дальней дистанции. Вот почему я начинал драки либо с нескольких скрытных убийств, либо со стрельбы на возвышенности.

Прокачка предоставляет много вариантов для усиления персонажа и увеличивает количество активных навыков. Они привязаны к оружию и меняются в любой момент прохождения в меню крафта. Совершенствование персонажа также открывает доступ к "Приливам отваги". Это специальные умения, которые чаще всего на короткий период усиливают определенные параметры Элой. Для их применения нужны очки чести, получаемые за отстрел деталей и попадания в уязвимые места врагов.

"Приливы отваги" стали очередным дополнением к боевой системе — они дают шанс переломить ход сражения в свою пользу. Переработанная прокачка в целом вызывает положительные впечатления — она углубляет битвы и постепенно дополняет геймплей. А видеть прогресс и получать доступ к новым возможностям всегда важно в таких масштабных играх.

Удобный платформинг

Ядро геймплея разобрали, так что можно перейти к второстепенным механикам. Платформинг в Horizon Forbidden West стал более тактильным, разноплановым и отзывчивым в сравнении с Zero Dawn. Движения Элой теперь чувствуются выверенными, а контекстные анимации показывают усилия главной героини. Девушка мгновенно реагирует на команды и хорошо цепляется за уступы. Поэтому ситуации, когда главная героиня вытворяет незапланированные кульбиты, возникают редко. В Forbidden West акробатические фрагменты проходятся почти без запинок, что определенно радует.

Здесь же стоит похвалить дизайн уровень. Игрок всегда будет видеть, куда ему двигаться, и какой маршрут предстоит преодолеть. А дополняют платформинг небольшие пространственные головоломки. Например, когда надо перенести батарею к генератору или пробить проход одним из гаджетов. При прохождении у Элой появляются специальные устройства для взаимодействия с окружением. Они "вытаскивают" пространственные загадки из рутины однообразия. Правда, многого от этих задачек все равно лучше не ждать.

Графикой хочется обмазаться

На PS5 в игре есть два режима — "качество" и "производительность". Первый обеспечивает 4К, а второй 60 кадров/с. Выглядит Horizon Forbidden West изумительно в каждом из них. Разница только в качестве частиц и отражений. Сейчас сложно найти игру, которая сможет сравниться по графике с творением Guerrilla. Я порой просто останавливался и наслаждался детализацией, растительностью, мягким освещением, дальностью прорисовки и волшебными визуальными эффектами. Все это богатство подчеркивается красочной стилистикой, где преобладают насыщенные цвета. В результате картинка вызывает дикий восторг.

Технически Horizon Forbidden West вылизана до блеска. Я могу лишь отметить несколько багов, связанных с геометрией объектов, и падения кадровой частоты в заставках. Функции DualSense тоже на высоте, а вот саундтрек вызывает чуть меньше восхищений. Важные моменты не всегда имеют запоминающееся музыкальное сопровождение. Хотя от главной темы на спине все же появляются мурашки.

Выводы

Horizon Forbidden West ни в коем случае нельзя назвать плохой игрой. Это шикарный сиквел, который исправляет недочеты оригинала и прикручивает к базису ворох улучшений. В результате получилось отменное приключение с открытым миром, где действительно хочется зависнуть на 50 часов. Однако определенные части Horizon Forbidden West уже немного проседают и нуждаются во свежем взгляде. При создании третьей части это понадобится учитывать. Но пока все работает, а значит — для любителей экшенов, качественных сражений и масштабных историй появился один из претендентов на "игру года".

Оценка: 8,5 из 10

Назар Степорук