Sherlock Holmes Chapter One выйдет на ПК и консоли 23 июня.

Новая приключенческая игра про молодого британского детектива Шерлока Холмса от украинской студии Frogwares выйдет на ПК и консоли 23 июня.

Дату релиза Sherlock Holmes Chapter One заметили в американском PlayStation Store.

Игровой процесс Sherlock Holmes Chapter One

Подробней про Sherlock Holmes Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One расскажет о 21-летнем Шерлоке Холмсе. Сюжет будет развиваться вокруг тайны смерти матери главного героя. Однако молодой начинающий детектив также будет браться и за другие расследования.

Действия развернутся в открытом мире, где, выполнив сюжетное задание, игрок сможет исследовать местность и расследовать разнообразные преступления. Всего в Chapter One будет 5 основных и свыше 30 дополнительных квестов. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

Разработчики утверждают, что в игре будет несколько концовок. Они будут зависеть от того, кого обвинит игрок. Главная особенность заключается в том, что игра не будет давать подсказок, поэтому пользователь может совершить ошибку и обвинить невиновного.

Релиз Sherlock Holmes Chapter One состоится на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, а также на консолях прошлого поколения.

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Автор: Сергей Коршунов