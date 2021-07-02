Релиз мобильной Witcher: Monster Slayer состоится как на iOS, так и на Android.

Студия CD Projekt объявила дату релиза мобильной AR-игры по мотивам франшизы "Ведьмак". Проект The Witcher: Monster Slayer выйдет на iOS и Android уже 21 июля, и его можно будет скачать бесплатно.

Об этом разработчики сообщили в Твиттере.

The Witcher: Monster Slayer – это проект в стиле Pokémon GO, использующий технологию дополненной реальности. Игрок с помощью камеры смартфона должен искать на улице монстров и сражаться с ними.

В процессе можно улучшать свои навыки, находить лучшее оружие и доспехи. А в бою можно использовать также бомбы, зелья и магию.

Разработчики обещают, что в игре будут сюжетные квесты и возможность собрать коллекцию трофеев.

Трейлер The Witcher: Monster Slayer

Созданием игры занималась Spokko – дочерняя компания студии CD Projekt. The Witcher: Monster Slayer уже появилась в Google Play.

Больше подробностей о проекте разработчики раскроют на онлайн-фестивале WitcherCon, который пройдет с 9 по 10 июля. Его CD Projekt устраивает совместно с создателями сериала "Ведьмак" от Netflix.

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Автор: Сергей Коршунов