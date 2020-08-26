CD Projekt RED представила новую игру про Ведьмака (видео)

The Witcher: Monster Slayer станет игрой в духе Pokemon GO, где нужно будет искать на улице монстров и сражаться с ними.

Студия CD Projekt RED представила новую игру про Ведьмака — The Witcher: Monster Slayer. Это проект в духе Pokemon GO, где нужно искать на улице монстров и сражаться с ними. игра использует технологию дополненной реальности.

По случаю анонса разработчики выпустили дебютный трейлер.

Трейлер The Witcher: Monster Slayer

Созданием игры занималась дочерняя студия компании под названием Spokko. Как передает портал Twinfinite, в The Witcher: Monster Slayer игроки с помощью технологии дополненной реальности будут исследовать реальные места и сражаться с монстрами.

"Monster Slayer позволяет игрокам исследовать мир вокруг себя. Отслеживать, изучать и сражаться с монстрами — как новыми, так и знакомыми. На бой будут влиять как время суток, так и реальные погодные условия", — отметили разработчики.

Авторы также отметили, что ключом к победе над сильными врагами станет подготовка к бою. Игрокам нужно будет варить мощные зелья и масла, создавать бомбы и приманки, а также прокачивать своего персонажа.

"Помимо сражений с прячущимися поблизости монстрами, игра также содержит сюжетные квесты, вдохновленные другими играми из этой серии. Они отправят игроков в полноценные приключения и дадут почувствовать себя профессиональным убийцей монстров", — говорят в Spokko.

Игра выйдет на iOS и Android. Точную дату релиза разработчики сообщат позже.

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Автор: Сергей Коршунов