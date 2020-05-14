Paper Mario: The Origami King выйдет на Nintendo Switch 17 июля (видео)

Оформить предзаказ на новую часть игры про бумажного Марио можно уже сегодня.

Новая часть ролевой игры Paper Mario с подзаголовком The Origami King выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 17 июля.

Трейлер Mario: The Origami King

По сюжету, самопровозглашенный король оригами, решил подмять под себя Грибное королевство. Он обмотал замок принцессы Пич гигантским цветным серпантином и переместил его к далекой горе. Остановить злого короля и спасти принцессу может только водопроводчик Марио.

В новой игре главному герою дали способность под названием 1000-Fold Arms – «руки тысячи приемов», которая позволяет взаимодействовать с окружающим миром, открывать новые пути, разгадывать головоломки и многое другое.

Разработчики обещают, что в Paper Mario: The Origami King будет новая круговая боевая система, которая позволит игрокам выстраивать рассредоточенных врагов в одну линию, чтобы нанести им максимальный урон. Сами же битвы будут пошаговыми.

Помогать игроку будут не только давние знакомые, но и новые союзники, среди которых дочь злого короля, а также заклятый враг Марио – Боузер.

Оформить предзаказ на новую часть игры про бумажного Марио можно уже сегодня.

Напомним, Paper Mario – это серия ролевых игр про Марио. Главная особенность серии в том, что в игре трехмерное окружающее пространство, а персонажи являются двухмерными, как лист бумаги.