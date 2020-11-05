Компания отчиталась за второй квартал текущего финансового года.

За три с половиной года после выхода продажи Nintendo Switch и ее Lite-версии достигли отметки в 68,3 миллиона устройств. При этом только с июля по сентябрь 2020 года было продано 6,8 миллиона консолей.

Об этом стало известно из отчета Nintendo за второй квартал текущего финансового года, который закончился 30 сентября.

Благодаря успешным показателям компания увеличила свой прогноз по продажам на текущий финансовый год. До конца марта 2021 года Nintendo намерена продать 24 миллиона консолей Switch, а не 19 миллионов, как планировалось раньше.

Кроме того, с июля до конца сентября 2020 года было продано 3,6 миллиона копий Animal Crossing: New Horizons. А всего за две недели после релиза сборник Super Mario 3D All-Stars купило 5,2 миллиона человек. Компания обновила данные по продажам своих самых популярных эксклюзивов.

Продажи эксклюзивов Nintendo Switch по состоянию на 30 сентября 2020 года:

Mario Kart 8 Deluxe — 28,99 млн копий;

Animal Crossing: New Horizons – 26,04 млн копий;

Super Smash Bros. Ultimate – 21,1 млн копий;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19,74 млн копий;

Pokemon Sword & Shield — 19,02 млн копий;

Super Mario Odyssey – 18,99 млн копий;

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 12,4 млн копий;

Super Mario Party – 12,1 млн копий;

Splatoon 2 – 11,27 млн копий;

New Super Mario Bros. U Deluxe – 8,32 млн копий;

Ring Fit Adventure — 5,8 миллиона копий;

Напомним, Nintendo Switch – самая слабая в техническом плане консоль текущего поколения. Она вышла в марте 2017 года – на 5 лет позже PS4 и Xbox One. Однако стала популярной среди геймеров благодаря гибридности, позволяющей играть на консоли как дома, так и в дороге, а также успешным эксклюзивным играм.

Nintendo Switch уже обогнала по продажам Xbox One и в два раза сократила разрыв между PS4. Согласно недавнему финансовому отчету Sony, за 7 лет компания продала 113 миллионов PlayStation 4.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов