В октябре суммарные продажи гибридной консоли Nintendo Switch и портативной Switch Lite в США составили рекордные 735 тысяч устройств. Это на 136% больше, чем в октябре прошлого года.
Таким образом, по данным аналитиков NPD Group, Nintendo Switch почти два года подряд (23 месяца) остается самой продаваемой игровой консолью в Соединенных Штатах, передает издание BusinessWire.
"Такой обнадеживающий рост продаж Nintendo Switch четвертый октябрь подряд говорит о том, что у устройства впереди еще много лет и много отличных игр", – прокомментировал Даг Боузер, президент Ninendo of America.
По показателям октября з всех консолей Nintendo лучше продалась только Wii. В октябре 2008 года она разошлась тиражом в 807 тысяч устройств.
Продажи Nintnedo Switch в мире
- Ранее Nintnedo сообщала, что продажи Switch по всему миру за три с половиной года составили 68,3 млн консолей. От общего тиража на США пришлось 22,5 млн устройств.
- Благодаря успешным показателям компания увеличила свой прогноз по продажам на текущий финансовый год. До конца марта 2021 года Nintendo намерена продать 24 миллиона консолей Switch, а не 19 миллионов, как планировалось ранее.