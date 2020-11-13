Только в октябре продаже Switch в Штатах составили 735 тысяч копий.

В октябре суммарные продажи гибридной консоли Nintendo Switch и портативной Switch Lite в США составили рекордные 735 тысяч устройств. Это на 136% больше, чем в октябре прошлого года.

Таким образом, по данным аналитиков NPD Group, Nintendo Switch почти два года подряд (23 месяца) остается самой продаваемой игровой консолью в Соединенных Штатах, передает издание BusinessWire.

"Такой обнадеживающий рост продаж Nintendo Switch четвертый октябрь подряд говорит о том, что у устройства впереди еще много лет и много отличных игр", – прокомментировал Даг Боузер, президент Ninendo of America.

По показателям октября з всех консолей Nintendo лучше продалась только Wii. В октябре 2008 года она разошлась тиражом в 807 тысяч устройств.

Продажи Nintnedo Switch в мире

Ранее Nintnedo сообщала, что продажи Switch по всему миру за три с половиной года составили 68,3 млн консолей. От общего тиража на США пришлось 22,5 млн устройств.

Благодаря успешным показателям компания увеличила свой прогноз по продажам на текущий финансовый год. До конца марта 2021 года Nintendo намерена продать 24 миллиона консолей Switch, а не 19 миллионов, как планировалось ранее.

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Автор: Сергей Коршунов