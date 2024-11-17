К тому же сам хакер обращался к Nintendo за помощью с ремонтом консоли.

Nintendo решила разобраться с одним из своих самых активных пиратов - Джеймсом Уильямсом, более известным в сети как Archbox. Этот пользователь не только распространял пиратские копии игр для Nintendo Switch, но и активно делился советами по взлому консоли на Reddit.

Чтобы найти его, Nintendo наняла юридическую фирму. Они начали с мониторинга постов Archbox на Reddit, где он регулярно обсуждал пиратство и даже упоминал детали о своей жизни. В своих сообщениях Archbox случайно раскрыл, что живёт в Аризоне, и поделился другими личными подробностями.

Но самый интересный момент это то, что Уильямс сам обратился в Nintendo для ремонта своей консоли. Компания сопоставила информацию из этих запросов с данными из его аккаунта на Reddit. Уникальное сочетание имени, электронной почты и местоположения позволило точно установить его личность.

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После этого Nintendo отправила ему письмо с требованием прекратить незаконную деятельность и предупредила о возможных последствиях. Сначала Уильямс ответил, что готов сотрудничать и выполнить все требования. Однако вскоре он перестал выходить на связь, игнорируя дальнейшие попытки компании связаться с ним.

В результате Nintendo подала на него в суд и получила решение в свою пользу по умолчанию из-за отсутствия ответчика. Сумма компенсации, которую компания намерена взыскать с Уильямса, пока не разглашается.

Ранее мы рассказывали о ещё одном случае, когда Nintendo подала в суд на стримера, открыто насмехавшегося над компанией, транслируя пиратские версии её игр до официального релиза.

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