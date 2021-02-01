До конца марта этого года компания планирует продать еще 25 миллионов консолей.

Nintendo отчиталась за третий квартал текущего финансового года. В период с 1 октября по 31 декабря 2020 года компания продала 11,5 миллиона приставок Switch. Таким образом общее число проданных гибридных консолей достигло отметки в 79,8 миллиона.

Основная доля продаж пришлась на рождественские праздники, говорится в отчете. В этот период консоли нового поколения, PlayStation 5 и Xbox Series X, было сложно достать. Поэтому люди покупали Switch.

До конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2021-го, Nintendo планирует продать еще 25,6 миллиона консолей Switch.

Интересно, что предыдущая консоль компании, Wii U, за 5 лет продалась более скромным тиражом – всего 13,5 миллиона устройств.

Также в Nintendo отметили, что продажи игр и дополнений в третьем квартале текущего финансового года выросли с 456 млн до 532,4 млн копий. Компания обновила данные о продажах собственных эксклюзивов.

Продажи эксклюзивов Nintendo Switch по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Mario Kart 8 Deluxe – 33,4 млн копий;

Animal Crossing: New Horizons – 31,1 млн копий;

Super Smash Bros. Ultimate – 22,8 млн копий;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21,4 млн копий;

Pokemon Sword & Shield – 20,3 млн копий;

Super Mario Odyssey – 20,2 млн копий;

Super Mario Party – 13,8 млн копий;

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13 млн копий;

Splatoon 2 – 11,9 млн копий;

New Super Mario Bros. U Deluxe – 9,8 млн копий;

Luigi’s Mansion 3 – 9,1 млн копий;

Ring Fit Adventure – 8,6 миллиона копий.

Напомним, что Nintendo Switch вышла в марте 2017 года – на 5 лет позже, чем PlayStation 4 и Xbox One. Несмотря на скромные технические возможности, она стала популярной среди геймеров благодаря гибридности, позволяющей играть на Switch как дома, так и в дороге.

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Автор: Сергей Коршунов