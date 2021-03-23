Pro-версия Switch в стационарном режиме сможет воспроизводить изображение в 4K.

Улучшенная версия Nintendo Switch с подзаголовком Pro выйдет во второй половине 2021 года. Она получит 7-дюймовый OLED-дисплей и будет использовать новый чип от Nvidia с поддержкой функции DLSS.

Как пишет издание Bloomberg, благодаря новому чипу Nintendo Switch в стационарном режиме сможет воспроизводить изображение в 4K.

Ожидается, что цена на Switch Pro составит $399. Однако сама японская компания пока никак не подтвердила слухи о выпуске улучшенной версии своей консоли. Аналитики считают, что Nintendo не хочет делать ранних анонсов, чтобы не навредить продажам стандартной и Lite-версии приставки.

Напомним, что по состоянию на конец 2020 года компания продала почти 80 миллионов Switch. Таких показателей Nintendo добилась за три года с момента выпуска приставки. Но Pro-версия рискует конкурировать по цене со старшими консолями нового поколения. Именно столько стоит PlayStation 5 Digital Edition, которая намного производительней, чем Switch. А еще меньше, $300, стоит Xbox Series S с богатой библиотекой игр сервиса Game Pass.

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Автор: Сергей Коршунов