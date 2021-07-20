Режиссер присоединился к студии Gunzilla Games для работы над ААА-шутером.

Режиссер Нил Бломкамп, снявшие такие фильмы, как "Район №9", "Робот по имени Чаппи" и "Элизиум", присоединился к студии Gunzilla Games для создания нового многопользовательского ААА-шутера.

Эта студия была основана в прошлом году выходцами из Crytek, Ubisoft и EA, передает издание IGN.

Дебютная игра новоиспеченной компании сейчас находится на стадии препродакшена. В команде разработчиков Бломкамп займет должность главного визионера (Chief Visionary Officer). Он будет отвечать за сеттинг и лор игры.

"Взять к примеру "Элизиум"… Можно потратить 95% времени, размышляя над сеттингом и устройством вымышленного мира, чтобы добраться до оставшихся 5% - это уже будут события фильма, который все увидят. И думаю, что здесь можно применить тот же подход. Если вы вложите много сил в предысторию и создание мира, то получите потрясающий убедительный мир, который заинтересует игроков", – говорит Бломкамп.

Постановщик также сравнил свою роль в Gunzilla Games с тем, что сделал Джордж Мартин, автор цикла романов "Песни льда и огня", для студии FromSoftware и игры Elden Ring. Там писатель отвечал за лор предстоящего ролевого экшена.

Бломкамп отметил, что много играет в видеоигры, в частности, режиссеру нравится шутер Control от студии Remedy. Постановщик уверен, что скоро игры станут такими же влиятельными, как и фильмы во второй половине XX века.

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Автор: Сергей Коршунов