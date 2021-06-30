В проекте под кодовым именем Condor игроки будут собираться в группы по четыре человека и сражаться с врагами в мире оригинальной игры.

Финская студия Remedy Entertainment объявила о создании спин-оффа для научно-фантастического экшена Control. Проект получил рабочее название Condor, и рассчитан на совместную игру для четырех человек.

Как сообщили разработчики на своем сайте, пользователи кооперативного PvE-экшена будут собираться в группы по четыре человека, и отправляться в мир Control, где предстоит сражаться с различными врагами.

Бюджет проекта Condor составляет 25 миллионов евро, а издателем снова выступит компания 505 Games. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Больше подробностей студия сообщит позже.

Трейлер Control

Коротко про Control

Control – это научно-фантастический экшн, действия которого разворачиваются в Бюро, секретном агентстве, расположенном в Нью-Йорке. Игрок берет на себя роль девушки Джесси Фейден, которая попадает внутрь Бюро после того, как здание атаковали потусторонние силы. Неожиданно для себя, Джесси назначают директором организации. Теперь ей нужно разобраться с происходящим, а также решить личные проблемы – найти пропавшего брата.

В распоряжении игрока не только необычное огнестрельное оружие, но и сверхъестественные способности.

Control вышел 27 августа 2019 года и получил положительные отзывы от пользователей и СМИ. Экшен номинировали на 11 премий BAFTA. Продажи игры превысили 2 миллиона копий.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов