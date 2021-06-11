Студия FromSoftware раскрыла новые подробности о своей следующей игре.

Студия FromSoftware рассказала, что предстоящий экшен Elden Ring можно будет пройти в кооперативе с другим игроком.

Об этом разработчики сообщили на сайте издателя игры Bandai Namco.

"Путешествуйте по захватывающему миру пешком или на коне, в одиночку или по сети с другими игроками. С головой погрузитесь в мир травянистых равнин, удушающих болот и мрачных замков", – говорится в описании к игре.

Скорее всего кооператив в Elden Ring будет отличаться от призыва помощников из Сети, как это было в Dark Souls и Bloodborne, предыдущих играх FromSoftware.

Elden Ring выйдет 21 января 2022 на ПК, PS5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения. Геймплейный трейлер игры был представлен вчера на выставке Summer Game Fest.

Геймплейный трейлер Elden Ring

Что уже сообщили разработчики про Elden Ring

Elden Ring – это самая большая игра FromSoftware. В ней будет "бесшовный" открытый мир, а также динамическая система погоды и смена времени суток.

Путешествовать по миру игры можно будет верхом на лошади;

Можно создать своего персонажа и прокачать его под собственный стиль игры;

В бою можно будет использовать различное оружие, магию и прочие навыки;

Помимо обычных поединков в игре будет стелс.

Напомним, лор для Elden Ring написал автор знаменитого фэнтезийного цикла "Песнь льда и огня" Джордж Мартин, по мотивам которой сняли знаменитый сериал "Игра престолов".

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Автор: Сергей Коршунов