Студия FromSoftware рассказала, что предстоящий экшен Elden Ring можно будет пройти в кооперативе с другим игроком.
Об этом разработчики сообщили на сайте издателя игры Bandai Namco.
"Путешествуйте по захватывающему миру пешком или на коне, в одиночку или по сети с другими игроками. С головой погрузитесь в мир травянистых равнин, удушающих болот и мрачных замков", – говорится в описании к игре.
Скорее всего кооператив в Elden Ring будет отличаться от призыва помощников из Сети, как это было в Dark Souls и Bloodborne, предыдущих играх FromSoftware.
Elden Ring выйдет 21 января 2022 на ПК, PS5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения. Геймплейный трейлер игры был представлен вчера на выставке Summer Game Fest.
Геймплейный трейлер Elden Ring
Что уже сообщили разработчики про Elden Ring
- Elden Ring – это самая большая игра FromSoftware. В ней будет "бесшовный" открытый мир, а также динамическая система погоды и смена времени суток.
- Путешествовать по миру игры можно будет верхом на лошади;
- Можно создать своего персонажа и прокачать его под собственный стиль игры;
- В бою можно будет использовать различное оружие, магию и прочие навыки;
- Помимо обычных поединков в игре будет стелс.
Напомним, лор для Elden Ring написал автор знаменитого фэнтезийного цикла "Песнь льда и огня" Джордж Мартин, по мотивам которой сняли знаменитый сериал "Игра престолов".