OpenAI запустила свой поисковик на базе ChatGPT – чат-бот 'отпустили' в интернет

Пока поисковик доступен для платных подписчиков Plus и Team. Позже доступ предоставят для всех желающих.

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, объявила о выходе на поисковый рынок и запуске ChatGPTSearch – собственной поисковой системы на базе ИИ. Акции Google уже снизились на 1%.

Особенность такого поисковика – получать быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники, для которых раньше вам приходилось обращаться к поисковой системе. Модель поиска построена на базе доработанной версии GPT-4o.

Обновленный ChatGPT умеет сам определять, когда нужно выйти в интернет в поисках ответа на ваш вопрос. Как вариант, можно вручную активировать поиск в интернете, нажав на кнопку Search слева от поля для ввода сообщения.

Если результаты поиска вас не удовлетворяют, вы можете задать уточняющий вопрос – ChatGPT продолжит искать в сети, учитывая контекст переписки. При этом он умеет искать первоисточник и только оригинальные веб-сайты, обходя переадресацию и возможные фишинговые предложения.

Сперва доступ к поисковику на базе ChatGPT откроется платным подписчикам Plus и Team. В бесплатной версии ChatGPT доступ к поиску появится "через несколько месяцев".

ChatGPT Search можно использовать на сайте ChatGPT или сделать его поисковиком по умолчанию – например, для Google Chrome уже имеется расширение.

Ранее на этой неделе OpenAI объявила о запуске реалистичного голосового ассистента ChatGPT для десктоп-приложений macOS и Windows. Благодаря ему, речь чат-бота сложно отличить от настоящего собеседника – у ChatGPT реалистичная интонация с паузами и периодическими запинками.

А до конца года OpenAI планирует запустить новую большую языковую модель Orion. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). Общение с таким ИИ будет напоминать общение с живым человеком.

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