Творение энтузиаста включает Галактики и планеты.

Фанаты Minecraft сотни раз доказывали свое мастерство в создании разных построек. Это могут быть как маленькие объекты, например, уютная деревушка в облаках, так и огромные сооружения. К последним относится Татуин из "Звездных войн". Однако любые творения пользователей меркнут перед Вселенной. И это не опечатка — один из энтузиастов действительно смог воссоздать ее в Minecraft.

За перенос космического пространства в игру Mojang Studios ответственен посетитель форума Reddit под псевдонимом ChrisDaCow. Он опубликовал ролик, в котором продемонстрировал свое творение. Вселенная энтузиаста насчитывает миллиарды кубов. Она включает целые Галактики, в том числе Млечный Путь, а также множество других объектов.

На видео ChrisDaCow показал общие размеры проекта, а потом постепенно приближал камеру. Отдельные кадры ролика демонстрируют Сатурн и Солнце.

Видео дня

Энтузиаст смог воссоздать вселенную благодаря WorldEdit. Это редактор карт, который позволяет одновременно размещать и заменять множество блоков. А для присвоения объектам нужных цветов ChrisDaCow применял шейдеры. Получился настолько впечатляющий проект, что публикация пользователя на Reddit собрала 114 тысяч лайков.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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