Дебютный сезон Dota: Dragon's Blood занял первое место по популярности на стриминговом сервисе в Украине.

Стриминговый гигант Netflix запустил в производство второй сезон анимационного сериала Dota: Dragon's Blood с подзаголовком Book II.

Об этом в Твиттере сообщили авторы одноименной игры, по мотивам которой создается экранизация.

"Второй сезон Dota: Dragon's Blood находится в разработке", – сообщили разработчики Dota 2.

Первый сезон Dota: Dragon's Blood вышел 25 марта на Netflix и занял первое место по популярности в Украине и в ряде других стран. Cредняя оценка сериала на IMDb составила 8,2 балла, а на агрегаторе Rotten Tomatoes – 70%.

Трейлер Dota: Dragon's Blood

О первом сезоне Dota: Dragon's Blood

Сериал от Netflix основан на вселенной игры Dota. Сюжет рассказывает о рыцаре по имени Дэвион, который должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона.

Созданием анимационной адаптации занималась Studio MIR, работавшая ранее над сериалом "Легенда о Корре". А продюсером и шоураннером проекта выступил Эшли Миллер, ответственный за сценарии к лентам "Тор" и "Люди икс: первый класс".

Главного героя в экранизации озвучил Юрий Ловенталь, который ранее подарил свой голос Питеру Паркеру в игре Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania и протагонисту Persona 3.

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Автор: Сергей Коршунов