"Не слушайте фанатов CS:GO": что игроки говорят о шутере Valorant
Сегодня на ПК состоялся релиз тактического многопользовательского шутера Valorant. Игра от студии Riot Games стала популярной еще на этапе бета-тестирования. В этот период в Valorant ежедневно играло около 3 миллионов человек.
Однако не все геймеры на релизе тепло приняли новый проект от создателей League of Legends. На агрегаторе рецензий Metacritic у Valorant всего 3,9 балла от игроков.
Что игроки говорят о Valorant:
«Это худшая игра в жанре шутера от первого лица в 2020 году. Это просто копия Overwatch и CS:GO. Графика в этой игре плохая даже для 2012 года. Я играл в Valorant в течение 20 часов в бета-версии, и в релизе ничего не изменилось», – пишет игрок под ником Bildgun.
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«Игра фантастическая. Я играл много во время бета-тестирования. Не слушайте этих недовольных фанатов CS. Они чувствуют угрозу от нового конкурента», – отметил thanor.
«Разработчики должны изучить значение слова баланс. Сейчас в игре не так много персонажей, и их очень легко сбалансировать», – говорит psych0z.
«Такая веселая и приятная игра. Riot Games заслуживают похвалы», – отметил waterkettle_1.
«Плохой баланс оружия и сломаны навыки персонажей» – пишет mightyrex.
«Valorant предлагает хорошо продуманный геймплей, и Riot наверняка получит максимум от него на киберспортивной сцене, но он все еще выглядит копией Counter-Strike, и это печально», – пишет портал JeuxActu.
Сотрудник издания IGN отказался выдавать шутеру от Riot Games оценку. Он отметил, что в Valorant достаточно глубокий геймплей, а также множество способностей персонажей, которые он будет изучать в ближайшие месяцы.
Стоит также отметить, что с выходом игры разработчики выпустили патч, в котором внесли изменения в баланс персонажей и улучшили регистрацию попадания пуль.
В свою очередь портал ESPN Esports провел среди профессиональных игроков опрос относительно шутера Valorant. Большая часть опрошенных, 46%, считают, от релиза Valorant больше пострадает киберспортивная дисциплина по Overwatch. К слову, еще во время бета-тестирования победитель второго сезона Overwatch League Джей sinatraa Вон из команды San Francisco Shock перешел в состав Sentinels, который будет выступать на турнирах по Valorant.
Трейлер Valorant
Что такое Valorant
Valorant – это тактический многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. На момент релиза игрокам будут доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. По геймплею Valorant больше похож на CS:GO, но отличается тем, что у персонажей есть различные дополнительные умения, как у героев Overwatch.
Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая.