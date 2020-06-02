"Не слушайте фанатов CS:GO": что игроки говорят о шутере Valorant

Профессиональные геймеры считают, что от релиза Valorant пострадает киберспортивная дисциплина по Overwatch.

Сегодня на ПК состоялся релиз тактического многопользовательского шутера Valorant. Игра от студии Riot Games стала популярной еще на этапе бета-тестирования. В этот период в Valorant ежедневно играло около 3 миллионов человек.

Однако не все геймеры на релизе тепло приняли новый проект от создателей League of Legends. На агрегаторе рецензий Metacritic у Valorant всего 3,9 балла от игроков.

Что игроки говорят о Valorant:

«Это худшая игра в жанре шутера от первого лица в 2020 году. Это просто копия Overwatch и CS:GO. Графика в этой игре плохая даже для 2012 года. Я играл в Valorant в течение 20 часов в бета-версии, и в релизе ничего не изменилось», – пишет игрок под ником Bildgun.

Читайте такжеValorant – это только начало. Riot Games захватывает игровую индустрию

«Игра фантастическая. Я играл много во время бета-тестирования. Не слушайте этих недовольных фанатов CS. Они чувствуют угрозу от нового конкурента», – отметил thanor.

«Разработчики должны изучить значение слова баланс. Сейчас в игре не так много персонажей, и их очень легко сбалансировать», – говорит psych0z.

«Такая веселая и приятная игра. Riot Games заслуживают похвалы», – отметил waterkettle_1.

«Плохой баланс оружия и сломаны навыки персонажей» – пишет mightyrex.

«Valorant предлагает хорошо продуманный геймплей, и Riot наверняка получит максимум от него на киберспортивной сцене, но он все еще выглядит копией Counter-Strike, и это печально», – пишет портал JeuxActu.

Сотрудник издания IGN отказался выдавать шутеру от Riot Games оценку. Он отметил, что в Valorant достаточно глубокий геймплей, а также множество способностей персонажей, которые он будет изучать в ближайшие месяцы.

Стоит также отметить, что с выходом игры разработчики выпустили патч, в котором внесли изменения в баланс персонажей и улучшили регистрацию попадания пуль.

В свою очередь портал ESPN Esports провел среди профессиональных игроков опрос относительно шутера Valorant. Большая часть опрошенных, 46%, считают, от релиза Valorant больше пострадает киберспортивная дисциплина по Overwatch. К слову, еще во время бета-тестирования победитель второго сезона Overwatch League Джей sinatraa Вон из команды San Francisco Shock перешел в состав Sentinels, который будет выступать на турнирах по Valorant.

Трейлер Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это тактический многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. На момент релиза игрокам будут доступны 11 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. По геймплею Valorant больше похож на CS:GO, но отличается тем, что у персонажей есть различные дополнительные умения, как у героев Overwatch.

Напомним, закрытый бета-тест Valorant стартовал 7 апреля и продлился до 28 мая.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram