Причиной скандала послужил твит актера озвучки игры в поддержку блогерши, назвавшей Тайвань государством.

Китайский торрент-портал 3DMGAME отказался распространять пиратские копии игр серии Yakuza по политическим мотивам.

Скандал разразился из-за японской виртуальной блогерши Kiryu Coco и актера Такая Курода, который озвучил главного героя в серии игр Yakuza, пишет издание TechRaptor.

Во время трансляции стримерша Kiryu Coco показывала статистику своего канала, где фигурировал и Тайвань, как отдельное государство. Китайские пользователи усмотрели в этом поддержку независимости Тайваня – Китайская Народная Республика не признает суверенитет Тайваня.

После этого инцидента виртуальная блогерша продолжила стримить видеоигры, одной из которых и была Yakuza. Это заметил актер Такая Курода. Он поблагодарил Kiryu Coco за любовь к его персонажу, и пожелал удачи. Китайские пользователи расценили этот жест, как поддержку политических взглядов блогерши.

"Чтобы поддержать принцип единого Китая, мы остановим распространение серии Yakuza. Мы не потерпим никакого осквернения нашей родины", – заявили администраторы портала 3DMGAME.

Игры Yakuza остались на торрент-трекере, но скачать их теперь нельзя. В сети по этому поводу стали шутить, что разработчикам видеоигр нужно присмотреться к этому случаю, как к действенному методу борьбы с пиратством в Китае.

О серии Yakuza

Yakuza – это японская приключенческая франшиза, которая включает в себя 8 основных игр, два ремейка и 7 спин-оффов.

Игровой процесс в Yakuza разделен на три режима: "События", где подается основная история и сюжетные задания; "Приключения" с различными мини-играми и "Битва", где нужно сражаться с бандами.

Первая часть серии вышла в 2002 году, а последняя, Yakuza: Like a Dragon, в 2020-м. На агрегаторе рецензий Metacritic у Like a Dragon 84 балла от критиков и 7,5 балла от пользователей.

Общий тираж франшизы Yakuza на всех платформах превысил 14 миллионов копий.

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Автор: Сергей Коршунов