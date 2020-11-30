За последние два года показатели франшизы увеличились на 20%.

Общий тираж серии японских приключенческих боевиков Yakuza превысил 14 миллионов копий на всех платформах.

Читайте такжеМультиплеер Red Dead Redemption 2 станет отдельной игрой и получит большую скидку

Как передает издание PC Gamer, об этом компания Sega сообщила в своем финансовом отчете для инвесторов.

В компании отметили, что франшиза хоть и нишевая для западной аудитории, но все равно представляет интерес для игроков, благодаря изображению японской культуры и быта. За последние два года показатели франшизы увеличились на 20%.

Также издатель обновил данные по общим продажам других своих франшиз.

Megami Tensei — 17,4 миллиона копий (включая игровые автоматы и F2P- игры);

Persona — 13,1 миллиона копий;

Total War — более 34,3 миллиона копий;

Sonic the Hedgehog — 1,14 миллиарда копий;

О серии Yakuza

Yakuza – это японская приключенческая франшиза, которая включает в себя 8 основных игр серии, два ремейка и 7 спин-оффов. Игровой процесс в Yakuza разделен на три режима:

"События" – где подается основная история и сюжетные задания;

"Приключения" – пользователю доступны различные мини-игры;

"Битва" – здесь герой должен сражаться с бандами и добраться до лидера группировки;

Первая часть серии вышла в 2002 году, а последняя, Yakuza: Like a Dragon, в 2020-м. На агрегаторе рецензий Metacritic у Like a Dragon 84 балла от критиков и 7,5 балла от пользователей.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов