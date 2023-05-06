По словам Фила Спенсера, отсутствие новой экшен-RPG от творцов Skyrim на PlayStation 5 не заставит аудиторию сменить платформу.

Космическая экшен-RPG Starfield от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim не станет для обладателей PS5 аргументом, чтобы сменить консоль, даже если будет игрой на "11 из 10". Люди сформировали свои цифровые коллекции во время предыдущего поколения. И теперь их очень сложно переманить на другую платформу.

Таким мнением поделился глава Xbox Фил Спенсер в свежем выпуске подкаста Kinda Funny Games. Сначала он прокомментировал соперничество с конкурентами на консольном рынке и поражение Xbox One в борьбе с PS4. По словам руководителя, Microsoft проиграла "худшее поколение, которое можно было потерять". Ведь именно тогда "каждый создал свою цифровую библиотеку игр", которая привязала пользователя к конкретной платформе.

"Мы не занимаемся попытками превзойти Sony или превзойти Nintendo. На самом деле для нас нет отличного решения или выигрыша, и я знаю, что это расстроит многих людей, но такова правда", — заявил Спенсер.

По словам директора, 90% людей, которые покупают новые консоли, уже входят в определенную экосистему. Они обладали устройством с библиотекой любимых игр. Вот почему поколение Xbox Series и PS5 — это продолжение предыдущего. Из-за такого расклада на рынке Microsoft не может напрямую состязаться с конкурентами.

"Я вижу, что многие эксперты хотят вернуться в те времена, когда у всех нас были картриджи и диски, а каждое новое поколение было чистым листом, и вы могли поменять всю консоль. Это просто не тот мир, в котором мы живем сегодня. Не существует мира, в котором Starfield получит 11 баллов из 10 и люди начнут продавать свои PS5. Этого не произойдет", — продолжил Спенсер.

Руководитель отдельно заверил, что история с ужасным релизом Redfall не повторится с новой игрой Bethesda Game Studios. Microosft активно помогает разработчикам обеспечить должное техническое состояние продукта. А что касается "консольной гонки", то корпорация продолжит заниматься "своими делами". Здесь Спенсер подразумевал продвижение Game Pass и X-Cloud среди широкой аудитории.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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