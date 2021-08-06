В Battle Calculator могут играть от 1 до 4 человек.

Вчера на гибридную консоль Nintendo Switch состоялся релиз необычной игры – Battle Calculator. Это мультиплеерный калькулятор, в котором пользователи должны сражаться друг с другом за победу в раунде.

Геймплей Battle Calculator выглядит следующим образом:

На экране появляется случайно сгенерированное число;

Игрокам нужно пользоваться только цифрами от 0 до 9. А далее, используя четыре арифметических действия – умножение, сложение, вычитание и деление – нужно набрать то число, которое отображено на экране. Кто первым это сделает, тот и выиграл.

Сражаться между собой могут до 4 человек одновременно.

За Battle Calculator издатель Blacksmith DoubleCircle просит $15. Компания утверждает, что его можно использовать и как обычный калькулятор. Тем более, что игра поддерживает как сенсорный экран, так и контроллеры Joy-Con.

Напомним, что в мае 2021 года на Nintendo Switch выпустили обычный калькулятор. Приложение тоже оказалось платным. Его можно приобрести за $11.

Автор: Сергей Коршунов