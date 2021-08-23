Главного героя в ленте озвучил актер Тео Джеймс, известный по трилогии "Дивергент".

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка", который рассказывает о молодом Весемире – будущем наставнике Геральта из Ривии.

Лента основана на книжной саге о Ведьмаке польского писателя Анджея Сапковского. Ее анонсировали на фестивале WitcherCon, который Netflix проводил совместно со студией CD Projekt RED – создателями трилогии ролевых экшенов The Witcher.

Трейлер "Ведьмак: Кошмар волка"

"Ведьмак: Кошмар волка" – подробности фильма

Анимационный фильм станет приквелом к основному сериалу. "Кошмар волка" расскажет о молодом ведьмаке Весемире, который впоследствии станет наставником знаменитого Белого волка – Геральта из Ривии.

Весемира в приквеле озвучил актер Тео Джеймс, известный по трилогии "Дивергент".

Другие роли в сериале озвучили: Лара Пулвер (сыграла Ирэн Адлер в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем), Мэри Макдоннелл (обладательница "Оскара" за роль в ленте "Танцующий с волками"), Грэм Мактавиш (снялся в трилогии "Хоббит" Питера Джексона).

Сценаристом аниме-фильма выступила Лорен Хиссрич, шоураннер live action сериала "Ведьмак".

Напомним, что второй сезон сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом ("Человек из стали", "Бэтмен против Супермена") в главной роли выйдет 17 декабря 2021 года.

Автор: Сергей Коршунов