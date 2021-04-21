В Microsoft опубликовали список игры, для доступа к которым больше не понадобится активная подписка Live Gold.

С сегодняшнего дня пользователи консолей Xbox могут играть в условно-бесплатные многопользовательские игры по сети, не оплачивая подписку Live Gold.

Об этом Microsoft сообщила на своем сайте.

В компании предоставили список из 50 free-to-play игр, для доступа к которым больше не понадобится активная подписка Live Gold. Среди них Call of Duty: Warzone, Destiny 2, Fortnite, Rocket League, Roblox, World of Tanks и другие.

Пользователи уже давно отмечали, что на консолях конкурента, PlayStation, для доступа к условно-бесплатным тайтлам подписка PS Plus не требуется. Microsoft пошла навстречу своим пользователям.

Напомним, что в феврале Microsoft планировала повысить стоимость Live Gold. Так за 6 месяцев подписки пришлось бы заплатить $60 – столько же стоит годовая оплата аналогичного сервиса PlayStation Plus. Тогда владельцы консолей Xbox раскритиковали решение компании, припомнив также обязательное требование активной подписки для бесплатных игр. В результате в Microsoft не стали повышать цену на сервис Live Gold.

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Автор: Сергей Коршунов