Теперь 6 месяцев Live Gold будут стоить так же, как и годовая подписка PS Plus.

Компания Microsoft объявила список игр, которые попадут в февральскую подборку сервиса Live Gold. В следующем месяце владельцы консолей Xbox One и Series X/S получат по подписке пять тайтлов.

Списком февральских игр для Live Gold компания поделилась в официальном блоге Xbox.

Шутер от третьего лица Gears 5 можно будет забрать по подписке с 1 по 28 февраля;

Ремейк Resident Evil – с 1 по 28 февраля;

Приключенческая игра Indiana Jones and the Emperor’s Tomb – с 1 по 15 февраля

Шутер Lost Planet 2 – с 16 по 28 февраля;

Инди-экшен Dandara: Trials of Fear Edition – можно будет забрать с 16 февраля по 15 марта.

Вместе со щедрой раздачей Microsoft сообщила о повышении цены на подписку Live Gold.

1 месяц будет стоить $10,99;

3 месяца — $29,99;

6 месяцев обойдется в $59,99 — ровно столько стоит годовая подписка PS Plus – аналог Live Gold на консолях PlayStation. Стоит также отметить, что в Украине годовая подписка PS Plus обходится дешевле $60.

Как отметили в Microsoft, стоимость Live Gold пришлось поднять для поддержки сервиса. Тем более, что во многих странах цены на подписку не менялись более 10 лет.

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Автор: Сергей Коршунов