Игра также доступна на Mac и iPad.

Capcom выпустила Resident Evil 3 Remake для iPhone, iPad и Mac. Это уже пятая игра из серии, доступная на мобильных платформах Apple.

Как и в других мобильных версиях Resident Evil, игроки могут попробовать первый акт игры бесплатно. Чтобы продолжить, нужно будет приобрести полную версию. Сейчас игра доступна с хорошей скидкой - до 18 апреля её можно купить за 8 долларов, после чего цена вернется к стандартным 25 долларам.

Игра поддерживает кроссплатформенные сохранения и возможность продолжать прогресс на разных устройствах, что позволяет играть на iPhone, iPad и Mac, используя один и тот же аккаунт.

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Размер игры составляет 31 ГБ, и для её установки потребуется в два раза больше свободного пространства на устройстве. Также для запуска необходим интернет.

Сюжет Resident Evil 3 разворачивается в Ракун-Сити, где Т-вирус превращает людей в зомби. Главная героиня Джилл Валентайн - член элитного отряда S.T.A.R.S., который расследует деятельность корпорации Umbrella.

Ранее актриса Мэгги Робертсон, которая сыграла Леди Димитреску в Resident Evil Village, рассказала, что эта роль изменила её жизнь.

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