Его место займут Джен Онил и Майк Ибарра.

В результате скандала с дискриминацией и сексуальными домогательствами в Blizzard, и последовавшей забастовки сотрудников, президент компании Джей Аллен Брэк ушел в отставку.

Как сообщил сотрудник Bloomberg Джейсон Шрайер, такое письмо сегодня, 3 августа, разослал всем сотрудникам компании операционный директор Blizzard Даниэль Алегри.

Джей Аллен Брэк проработал в Blizzard 15 лет. Сообщается, что он уходит из компании, чтобы "воспользоваться другими карьерными возможностями".

Его место займут два опытных руководителя:

Джен Онил – ранее она руководила студией Vicarious Visions и занимала пост исполнительного вице-президента по развитию в Blizzard, обеспечивая высшее руководство разработкой франшиз Diablo и Overwatch.

Майк Ибарра – бывший вице-президент Xbox, в Blizzard он курировал Battle.net.

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Автор: Сергей Коршунов