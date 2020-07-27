Netflix официально анонсировал приквел сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал приквел сериала «Ведьмак» с подзаголовком Blood Origin.
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Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до появления главного героя основного шоу – Геральта из Ривии.
Над Blood Origin работает шоураннер основного сериала – Лорен Хиссрич, а автор оригинального цикла романов – польский писатель Анджей Сапковский выступает консультантом.
Согласно информации на официальной странице Netflix в Twitter, мини-сериал The Witcher: Blood Origin расскажет об эпохе Сопряжения сфер — магическом катаклизме, благодаря котором в мире с людьми оказались заперты чудовища. А после из-за этого появились ведьмаки – охотники на монстров.
Напомним, первый сезон сериала «Ведьмак» от Netflix вышел в декабре 2019 года. В первый месяц после выхода шоу посмотрело более 76 миллионов человек. Успех экранизации позитивно повлиял на игровую серию «Ведьмака». Так, к примеру, The Witcher 3: Wild Hunt, который вышел 5 лет назад, стал бить рекорды по онлайну в магазине цифровой дистрибуции Steam. В ролевой экшн в начале 2020 года одновременно играло более 100 тысяч человек.