Главным героем станет неизвестный фанатам серии боец.

В сети появились первые карды нового фильма по мотивам игры Mortal Kombat. Премьера картины состоится 16 апреля 2021 года. Лента появится одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Дебютные кадры и подробности экранизации опубликовало издание Entertainment Weekly.

Лента расскажет о персонаже, которого не было в играх серии. Главным героем выступит Коул Янг – боец MMA. Его сыграл Льюис Тан (сериал "В пустыне смерти"). По сюжету колдун Шанг Цунг открывает охоту на героя. В попытках спастись Янг попадает в храм бога грома – Рэйдена. Тут он вместе с другими бойцами будет тренироваться, чтобы защитить Земное царство.

Также в картине нашлось место классическому сюжету из Mortal Kombat – противостоянию Саб-Зиро и Скорпиона.

В прологе зрителям покажут феодальную Японию и культовых бойцов до того, как они получили сверхъестественные силы.

Кроме того, поклонники файтинга увидят в экранизации много знакомых персонажей – Джакса, Соню Блейд, Лю Кенга, Кунг Лао, Кано, Милену и других.

О фильме Mortal Kombat

Грядущая картина станет новой экранизацией знаменитой серии файтингов. В фильме сыграли Хироюки Санада ("Мстители: Финал"), Джо Таслим ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") и другие актеры.

Сценаристом фильма стал Грег Руссо, а режиссерское кресло занял австралийский постановщик Саймон МакКуойд. Для них экранизация Mortal Kombat стала первой полнометражной картиной в карьере.

Дебютанты обещают, что фильм будет соответствовать духу серии кровавых файтингов. Он уже получил возрастной рейтинг 17+.

Изначально ленту собирались выпустить 15 января 2021 года, но позже дату перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Mortal Kombat – это один из самых известных файтингов в мире. Первая часть игры вышла в 1992 году. Из-за своей жестокости игра привела в США к созданию ESRB – специальной комиссии, которая определяет возрастной рейтинг игр. В 1995 году по мотивам игры вышел фильм "Смертельная битва". Его снял Пол У.С. Андерсон – будущий супруг Миллы Йовович, который впоследствии займется экранизациями игр Resident Evil и Monster Hunter.

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Автор: Сергей Коршунов