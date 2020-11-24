Создатели файтинга Mortal Kombat 11 анонсировали новый набор костюмов, которые добавят в игру три классические облика героев из одноименной экранизации 1995 года: Соню Блэйд, Джонни Кейджа и Рэйдена.
Эти персонажи будут выглядеть так же, как и актеры, сыгравшие их в фильме – Бриджит Уилсон (Соня Блэйд), Линден Эшби (Джонни Кейдж) и Кристофер Ламберт (Рэйден). Последний, кстати, еще и озвучил Рэйдена в файтинге.
Трейлер Klassic MK Movie Skin Pack
Это уже не первое появление знаменитых актеров в Mortal Kombat 11. Ранее в файтинге засветились Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Звезды боевиков появились в образах Терминатора и Рэмбо, и стали гостевыми персонажами игры.
О Mortal Kombat 11
- Mortal Kombat 11 – это последняя, на сегодня, часть знаменитого файтинга, в котором бойцы Земли сражаются с силами зла из Внешнего мира.
- Игра вышла в апреле 2019 года на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и стала самой продаваемой в истории франшизы.
- В Украине Mortal Kombat 11 не продается официально по решению издателя Warner Bros Games.