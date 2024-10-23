В открытом бета-тесте Monster Hunter Wilds будет доступен редактор персонажей и новая боевая система.

Monster Hunter Wilds завоевала статус самой желаемой на платформе Steam, и компания Capcom готовится предоставить фанатам возможность первыми опробовать её в рамках открытого бета-тестирования.

Участники бета смогут познакомиться с боевой системой игры, сразиться с различными монстрами и создать собственного персонажа с помощью встроенного редактора. Также стоит отметить, что созданного на бета-тесте персонажа можно будет перенести в релизную версию игры.

Кроме того, те, кто примет участие в бета-тестировании, получат внутриигровые бонусы, которые помогут им на старте в полной версии Monster Hunter Wilds. Разработчики также подчеркнули наличие кооперативного режима, что позволит друзьям вместе охотиться на зверей, а поддержка кроссплея поможет собрать товарищей с разных платформ.

Открытый бета-тест Monster Hunter Wilds будет доступен на ПК и консолях. С 28 по 30 октября бета будет доступна эксклюзивно для подписчиков PS Plus на PlayStation 5, а с 31 октября по 3 ноября тестирование откроется для всех платформ, включая Xbox Series и ПК. Полный релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля и будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее журналисты, которые играли Monster Hunter Wilds на пресс-показах, сообщали о плохой производительности на Playstation 5. По их словам, игра работает с нестабильным фреймрейтом, а текстуры не успевают прогружаться.

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